Це рішення стало відповіддю на підозрілу активність російських та китайських кораблів поблизу стратегічно важливих кабелів зв'язку, пояснює 24 Канал з посиланням на The Register.

Як саме працюватиме високотехнологічний захист дна?

Британське Міністерство оборони ініціювало програму під назвою "Атлантичний бастіон" (Atlantic Bastion), про що повідомило на своєму порталі. За словами очільника відомства Джона Гілі, цей проєкт є поглядом у майбутнє Королівських ВМС.

Головна мета – створення надійної оборонної мережі, що простягнеться від Срединно-Атлантичного хребта до Норвезького моря. Причиною занепокоєння стала зростаюча активність російських суден, зокрема російського дослідницького корабля "Янтар", який, за даними британців, займався картографуванням підводних комунікацій.



Atlantic Bastion патрулюватиме територію де пролягають важливі інфраструктурні вузли / Фото Naval News

Нова система оборони обіцяє бути більш автономною та стійкою. До її створення залучили німецьку компанію Helsing, американську Anduril та британського гіганта BAE Systems.

Ще у травні військові оприлюднили деталі закупівлі на суму 24 мільйони фунтів стерлінгів у рамках ініціативи "Атлантична мережа". Передбачається, що підрядники керуватимуть системами з мінімальними екіпажами або повністю дистанційним управлінням. Отримані акустичні дані аналізуватимуться за допомогою алгоритмів штучного інтелекту.

Що відомо про те, як патрулюватиметься підводна мережа?

Питання безпеки є критичним для Лондона, адже країна має 64 підводні кабелі, причому три чверті всього трансатлантичного трафіку проходять лише через два з них, що виходять на сушу в місті Бьюд. Хоча військові запевняють, що національний зв'язок наразі у безпеці, аудит показав вразливість морських кордонів перед модернізованими силами потенційних супротивників.

Для зміцнення позицій Велика Британія підписала угоду з Норвегією. Спільне угруповання в Північній Атлантиці налічуватиме 13 військових кораблів, які патрулюватимуть води обох країн, а також зони поблизу Ісландії та Гренландії.

Це зумовлено тим, що за останні роки активність іноземних флотів у цьому регіоні зросла на 30%. У рамках співпраці Британія також поставить норвезьким партнерам нові кораблі на загальну суму близько 10 мільярдів фунтів стерлінгів.

Партнерство передбачає не лише спільні патрулі, а й розробку зброї, навчання британських моряків у Норвегії та інтеграцію передових норвезьких систем. Окремим пунктом стоїть створення кораблів-носіїв для безпілотників, що спеціалізуються на пошуку мін.

На початку 2025 року НАТО також анонсувало програму Baltic Sentry для захисту кабелів у Балтійському морі, де також залучають дрони та авіацію.