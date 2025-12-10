Українцям обіцяють швидший інтернет, але ви будете шоковані, почувши його можливу ціну

В Україні набирає чинності закон, який встановлює нові стандарти якості мобільного зв'язку та інтернету. Операторів зобов'язують забезпечити швидкість передачі даних до 100 Мбіт/с замість колишніх 2 Мбіт/с, а користувачі отримають можливість самостійно тестувати мережу та повідомляти регулятору про проблеми.

Водночас провайдери попереджають про ймовірне зростання тарифів через необхідність масштабних інвестицій в обладнання та інфраструктуру. Видання Мінфін порахувало, скільки, ймовірно, доведеться заплатити за доступ до нової мережі, пише 24 Канал.

Чого вимагає новий закон?

Нововведення стосуються кількох ключових аспектів:

Швидкість інтернету стає офіційним показником якості, якого оператори зобов'язані дотримуватися. Раніше компанії могли лише декларувати теоретичну швидкість без реальних гарантій. Тепер планується орієнтуватися на європейські стандарти – до 100 Мбіт/с, що у 50 разів вище попереднього нормативу.

Користувачі зможуть самостійно перевіряти якість зв'язку через спеціальні додатки, а зібрані дані надходитимуть до регулятора. Це дозволить швидко виявляти проблемні зони та вимагати від операторів покращень, йдеться на сайті Мінцифри.

Скільки доведеться платити?

Але підприємці у сфері телекомунікацій попереджають про суттєве зростання тарифів. Забезпечення кожному користувачеві швидкості 100 Мбіт/с технічно можливе, але вимагає модернізації інфраструктури. За словами експертів, українцям, можливо, доведеться платити вдесятеро більше, ніж зараз.

Багато провайдерів використовують технологію PON, де до одного порту на гігабіт підключають до сотні абонентів. Щоб підвищити швидкість, потрібно встановлювати потужніші порти на 10 Гбіт, що потребує чималих інвестицій. Ця технологія краще працює під час блекаутів, хоча дещо обмежує швидкість. Ethernet із окремим каналом для кожного користувача не обмежує швидкість, але гірше функціонує при перебоях з електроенергією.

Зараз провайдери використовують збалансований підхід: при тарифі до 100 Мбіт/с користувачі отримують 80 – 90 Мбіт/с протягом дня та 40 – 60 Мбіт/с у години пік. Комерційні тарифи з гарантованою швидкістю коштують значно дорожче.

Ще одна причина подорожчання – вимога забезпечити автономну роботу мережі протягом 100 годин без електроенергії. Це вимагає закупівлі нових акумуляторів та генераторів, які потрібно постійно обслуговувати. Джерело наводить приклад компанії-провайдера "Дарницькі мережі", яка витратила минулого року близько 150 тисяч гривень на обладнання для 24-годинної автономності, а цього року ціна аналогічного комплекту перевищила 300 тисяч гривень.

Великі оператори з мільйонами абонентів можуть обмежитися незначним підвищенням тарифу.

Дрібні ж провайдери з кількістю клієнтів до тисячі чи кількох тисяч змушені будуть суттєво підняти ціни або взагалі піти з ринку.

Якщо жорсткий контроль за провайдерами буде реалізовано повною мірою, вважають експерти, вартість інтернету може зрости до європейського рівня й становити 2 – 3 тисячі гривень на місяць замість нинішніх 200 – 300 гривень за базові пакети.

Що не так із новим законом?

Експерти також ставлять під сумнів ефективність вимірювання якості зв'язку звичайними користувачами. Застарілі роутери, які не підтримують сучасні стандарти передачі даних, можуть показувати низьку швидкість навіть при якісному з'єднанні. Тому скарги користувачів не завжди відображатимуть реальний стан мережі провайдера.