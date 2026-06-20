iPhone 18 Pro может значительно подорожать: аналитики назвали новую цену

Будущий iPhone 18 Pro может оказаться заметно дороже своего предшественника. Аналитики связывают это с резким ростом стоимости памяти и рядом аппаратных изменений, которые Apple планирует внедрить в новом поколении смартфонов.

Генеральный директор Apple Тим Кук недавно предупредил, что компания может пересмотреть цены на некоторые свои устройства из-за глобального дефицита памяти. Проблемы на рынке уже привели к значительному росту стоимости компонентов, используемых в современной электронике. Об этом пишет GSMarena.

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Почему производство iPhone 18 Pro может резко подорожать?

Точных цен Apple пока не раскрывает, однако издание The Wall Street Journal со ссылкой на оценки аналитической компании TechInsights попыталось подсчитать, сколько может стоить будущий iPhone 18 Pro.

Результаты показывают, что новый смартфон может стать одним из самых дорогих флагманов Apple за последние годы. Наибольший вклад в подорожание вносят оперативная и постоянная память.

По оценкам TechInsights, в 2025 году модуль оперативной памяти объемом 12 гигабайт, который использовался в iPhone 17 Pro, обходился Apple примерно в 39 долларов.

В случае с iPhone 18 Pro аналогичный объем памяти может стоить уже около 145 долларов.

Похожая ситуация наблюдается и с накопителями. Если модуль хранилища на 256 гигабайт ранее обходился компании примерно в 13 долларов, то теперь его стоимость может вырасти до 51 доллара. Таким образом, цена всего двух ключевых компонентов увеличивается в несколько раз по сравнению с предыдущим поколением.

Сколько будет стоить производство нового смартфона?

Аналитики подсчитали, что себестоимость базовой модели iPhone 17 Pro с накопителем на 256 гигабайт составляла примерно 582 доллара.

Для iPhone 18 Pro этот показатель может вырасти до 726 долларов. Речь идет только о производственных затратах без учета маркетинга, логистики, программного обеспечения, сервисного обслуживания и других сопутствующих расходов компании.

В США базовая версия iPhone 17 Pro с 256 гигабайтами памяти стартовала с отметки 1 099 долларов. По данным TechInsights, это обеспечивало Apple валовую маржу на уровне 47%.

Если компания захочет сохранить аналогичную рентабельность для iPhone 18 Pro, стартовая цена новинки должна вырасти до 1 371 доллара. Впрочем, аналитики считают, что Apple может выбрать более традиционный подход к ценообразованию и установить стоимость на уровне 1 299 долларов. В таком случае валовая маржа снизится примерно до 44%, но устройство останется психологически ближе к привычным ценовым категориям.

Новые камеры могут поднять цену ещё выше

Память может быть не единственной причиной подорожания.

Согласно слухам, iPhone 18 Pro получит полностью новую систему камер с объективом с переменной диафрагмой. Такая технология позволяет более гибко контролировать количество света, попадающего на сенсор, и потенциально улучшает качество фотографий в различных условиях освещения.

Однако новый модуль камеры может оказаться значительно дороже нынешнего. По оценкам аналитиков, его производство может обойтись Apple как минимум на 50% дороже по сравнению с камерой, используемой в iPhone 17 Pro.

Если учесть и эти дополнительные расходы, стоимость базовой версии iPhone 18 Pro может достичь примерно 1 399 долларов.

Что будет с iPhone 18 Pro Max?

Подорожание почти наверняка коснется и старшей модели.

Сейчас базовая версия iPhone 17 Pro Max продается в США за 1 199 долларов. Если прогнозы относительно iPhone 18 Pro оправдаются, то новый iPhone 18 Pro Max также получит более высокую стартовую цену.

Конкретные цифры пока не называются, однако разница может оказаться заметной даже для премиального сегмента. В то же время стоит учитывать, что речь идет лишь о прогнозах аналитиков и предварительных расчетах. До официального анонса линейки iPhone 18 остаётся ещё немало времени, поэтому Apple может пересмотреть как конфигурации устройств, так и ценовую политику в зависимости от ситуации на рынке памяти и других комплектующих.