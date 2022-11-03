IT-Армия получила доступ к сетям центрального банка России

Война на цифровом фронте продолжается и украинская IT-Армия одерживает новые победы. В этот раз жертвами атак военных хакеров стал центральный банк России. Последствием взлома стал доступ к файлам банка.

Как сообщает 24 канал, ІТ-Армия уже опубликовала 27 тысяч файлов, которые удалось получить после взлома системы безопасности центробанка России. Это главный эмиссионный, денежно-кредитный институт Российской Федерации.

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Детали атаки на центральный банк России

В телеграм-канале IТ-Армии Украины отметили, что благодаря департаменту информационных технологий и департаменту операций на финансовых рынках центробанка России хакерам удалось получить информацию о персонале, специализированных автоматизированных банковских системах, их исходных файлах, принципах их взаимодействия, системы КЗИ и другие материалы, циркулирующие в сетях финансового института. Пока анализом полученных данных уже занимаются специалисты ІТ-Армии.

Если ЦБ не может обеспечить свою киберзащиту, то как он сможет защитить стабильность рубля? Мы публикуем для общественности первые 27 тысяч файлов, с которыми вы можете ознакомиться, проанализировать, сделать соответствующие выводы и предпринять определенные действия!

– отметили в телеграм-канале IТ-Армии.

Успехи украинской IТ-Армии