IT-Армия получила доступ к сетям центрального банка России
Война на цифровом фронте продолжается и украинская IT-Армия одерживает новые победы. В этот раз жертвами атак военных хакеров стал центральный банк России. Последствием взлома стал доступ к файлам банка.
Как сообщает 24 канал, ІТ-Армия уже опубликовала 27 тысяч файлов, которые удалось получить после взлома системы безопасности центробанка России. Это главный эмиссионный, денежно-кредитный институт Российской Федерации.
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Детали атаки на центральный банк России
В телеграм-канале IТ-Армии Украины отметили, что благодаря департаменту информационных технологий и департаменту операций на финансовых рынках центробанка России хакерам удалось получить информацию о персонале, специализированных автоматизированных банковских системах, их исходных файлах, принципах их взаимодействия, системы КЗИ и другие материалы, циркулирующие в сетях финансового института. Пока анализом полученных данных уже занимаются специалисты ІТ-Армии.
Если ЦБ не может обеспечить свою киберзащиту, то как он сможет защитить стабильность рубля? Мы публикуем для общественности первые 27 тысяч файлов, с которыми вы можете ознакомиться, проанализировать, сделать соответствующие выводы и предпринять определенные действия!
– отметили в телеграм-канале IТ-Армии.
Успехи украинской IТ-Армии
- 7 октября IT-Армия в очередной раз атаковала сайт ОДКБ (Организации договора о коллективной безопасности, которая является аналогом НАТО). После успешного взлома вместо привычных страниц ресурса появилось поздравление для Путина в честь его последнего дня рождения.
- Ранее IT-Армия взломала ресурсы молодой гвардии "Единой России". Личные данные участников слили в сеть. Среди них – информация молодых путинистов, которые ездили на оккупированные территории или находятся там и сейчас.
- Кроме того, активисты сообщали о совместной с хакерами Anonymous операции, в рамках которой взломали "Яндекс. Такси", устроив масштабные пробки в Москве. Хаос возник в российской столице 1 сентября, когда десятки машин одновременно приехали в одну и ту же точку.
- Также среди целей IT-Армии рассказывала об успешных атаках на сайт ЧВК "Вагнера".
- 26 сентября стало известно, что за 14 дней работы было успешно совершено 4 000 атак.