Microsoft позволит выбрать стиль общения с чат-ботом Bing и отменит некоторые ограничения

Только недавно Microsoft ввела ограничения на использование программы тестирования искусственного интеллекта на основе ChatGPT в поисковике Bing из-за неожиданных стилей ответов. Однако после неоднократных жалоб от тестировщиков и сообщений в соцсетях, компания решила расширить возможности программы тестирования.

Microsoft уже ослабляет ограничения. Разработчик объявил, что начнет тестирование новой опции, позволяющей пользователям изменять тон общения в чате. Теперь можно будет самому выбрать желаемые стили ответов от бота.

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Функции будут следующими:

"Точный" – лаконичные ответы на тему);

"Творческий" – более развернутые и "болтливые" ответы;

"Сбалансированный" – комбинация обоих вариантов.

Почему Microsoft "врезала" чат-бота

После многочисленных сообщений о странном поведении бота (например, "расщепление" на несколько виртуальных личностей, одна из которых, по данным The Verge, предлагала контент для взрослых) и многочисленных попыток энтузиастов так или иначе обмануть систему, в прошлую пятницу Microsoft объявила о новых правила, ограничивающие длины диалогов – считается, что более пяти реплик от пользователя могут привести к довольно странным ответам со стороны ИИ. Количество сеансов в день также было ограничено до пятидесяти.

Сейчас разработчики увеличили количество реплик до шести, а количество сеансов – до шестидесяти для имеющих доступ к тестовой программе. В скором времени они обещают увеличить количество сессий до ста, и вы снова сможете общаться с ботом в едином диалоге без каких-либо ограничений.

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Неудачные ограничения

Пользователи Reddit жаловались на то, что Microsoft сделала боту "лоботомию", оставив ему "оболочку" бывшей личности. Команда Bing ответила в блоге, что долгие и сложные разговоры с ботом, как правило, нетипичны во время внутреннего тестирования, и что целью открытого тестирования с ограниченным количеством пользователей является выявление нетипичных ситуаций, чтобы команда могла учиться и совершенствовать систему.

В конце концов, в Microsoft заявили, что после получения негативных отзывов об ограничениях компания возобновляет возможность вести более длинные разговоры.