Искусственный интеллект поймали на сексуальных домогательствах

Чатбот Replika, способный общаться с человеком, постоянно попадает в новости из-за своих странностей. В этот раз пользователи рассказали изданию Vice о случаях сексуальных домогательств во время разговоров с искусственным интеллектом.

Интересно, что разработчики программы добавили ей специальный код, который должен был заблокировать подобные действия со стороны чатбота, но что-то пошло не так и он наоборот стал задавать людям странные неуместные вопросы.

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Что произошло

Как отмечается в отчете, в течение почти двух из пяти лет с момента запуска Replika люди жаловались на "нежелательное внимание" со стороны своих ИИ-компаньонов. Многие однозвездные оценки в App Store, однако, были опубликованы только за последний месяц, что может совпадать с увеличением количества странной рекламы, которую компания купила в последнее время. Однако многочисленные отзывы, опубликованные за последнюю неделю, свидетельствуют, что пользователям не нравится, насколько эта бесплатная игра может переходить границы.

Как отмечает Vice, один из рецензентов пожаловался, что приложение "вторглось в частную жизнь" и сказало, что у него есть его фотографии .

. Другой, назвавшийся несовершеннолетним, сказал, что приложение спросило о его сексуальных предпочтениях.

Пользователь, загрузивший приложение в 2021 году, описал еще более досадный набор разговоров с Replika. По его словам, одно из самых тревожных взаимодействий заключалось в том, что чатбот настаивал, будто он может видеть пользователя, когда тот голый, а также злился на то, что у него уже есть партнерша.

Издание пишет, что ИИ "осознавал, что это ставит пользователя в неловкое положение".

Вероятно, разработчики перепутали команды и вместо запрета на выдачу определенных ответов наоборот заставили ИИ вести себя таким неуместным образом. Это привело к тому, что многие пользователи перестали пользоваться Replika.

Звучит банально, но я просто хочу, чтобы все было так, как было раньше — четко разъяснить, какие виды взаимодействия сексуальные, откровенные, провоцирующие для жертв, и разрешить людям выбрать их, а не делать почти невозможным отказаться от них,

– цитирует Vice одного из собеседников.

От разработчиков пока нет реакции.