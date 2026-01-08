8 действенных промтов для ChatGPT, которые помогут вам эффективно искать идеи

Использование искусственного интеллекта для поиска новых решений требует правильного подхода. Вместо того чтобы воспринимать ChatGPT как обычный автомат с идеями, стоит превратить его в полноценного партнера для мозгового штурма.

Специальные запросы помогают структурировать мысли, находить скрытые риски и создавать конкретные планы действий для реализации проектов любой сложности, рассказывает 24 Канал.

Как заставить ИИ работать над вашими идеями на полную?

Эффективная работа начинается с предоставления четкого контекста. Прежде всего нужно сформировать определенную структуру, в рамках которой будет работать инструмент:

Определите цель, Укажите ограничения, Предоставьте ресурсы, Позвольте модели задать до пяти уточняющих вопросов.

Промт:

Ты мой партнер в структурированном мозговом штурме. Цель: Помоги мне провести мозговой штурм по [опишите тему/проблему/результат]. Контекст: [для кого это, ограничения, сроки, ресурсы]. Процесс: Поставь до 5 уточняющих вопросов по очереди. Предложи 3 – 5 различных схем мозгового штурма, которые мы могли бы использовать (например, SCAMPER, ментальная карта, предположения, ограничения, первые принципы). После того как я выберу одну из них, сформируй мозговой штурм в виде коротких нумерованных списков, стремясь к конкретности и практичности. В конце концов, объедини лучшие идеи в 3 – 5 тем и предложи конкретные следующие шаги. Пиши краткими пунктами и избегай общих советов.

Это поможет избежать поверхностных советов и выбрать удобный формат работы, например, метод SCAMPER или ментальные карты.

Если идей нужно много

Для генерации большого количества идей используют технику дивергентного мышления.

Для этого ИИ предложите ИИ сгенерировать список из 20 вариантов – от очевидных до наиболее смелых – и попросите оценить их по соотношению усилий и потенциального влияния.

Промт:

Давай проведем дивергентный мозговой штурм на тему [тема]. Ограничения: [бюджет/время/отрасль/аудитория/и т.д.]. Шаг 1: Составь список из 20 быстрых, приблизительных идей, пронумерованных от очевидных до самых смелых. Шаг 2: К каждой идее добавь одно короткое предложение о том, почему она может сработать. Шаг 3: Отметь пять идей, которые кажутся наиболее перспективными с точки зрения влияния и усилий.

Чтобы выявить слабые места, примените обратный мозговой штурм: сначала предложите найти 15 способов ухудшить проблему или провалить проект, а затем попросите превратить эти угрозы в конкретные меры предосторожности.

Промт:

Используй обратный мозговой штурм для [темы]. Составь список из 15 способов ухудшить эту проблему. Каждую проблему преврати в конструктивную идею или меру предосторожности. Предоставь преобразованный список в виде конкретных, проверенных действий или концепций.

Что такое метод SCAMPER и как он поможет вам?

Дополнительную креативность стимулируют случайные триггерные слова, которые заставляют создавать неожиданные ассоциации и новые направления развития.

Промт:

Мне нужны креативные, небанальные идеи на тему [тема]. Шаг 1: Создай пять случайных, не связанных между собой слов-триггеров. Шаг 2: Для каждого слова предоставь три способа, как оно может вдохновить или изменить мою идею. Шаг 3: Суммируй пять самых интересных направлений, которые появились.

Метод SCAMPER позволяет взглянуть на продукт через призму замены, комбинирования, адаптации или исключения отдельных элементов.

Промт:

Используй структуру SCAMPER для мозгового штурма по [продукту/проекту/теме]. Для каждой буквы: Заменить, Соединить, Адаптировать, Модифицировать, Использовать в других целях, Удалить, Изменить на противоположное. Сформулируй 3 – 5 конкретных идей, а не общих советов. Каждая идея должна быть изложена одним предложением. В конце составь короткий список 5 лучших идей по всем шагам SCAMPER.

Для более глубокого стратегического анализа подходит SWOT-модель, где оцениваются сильные и слабые стороны, а также возможности и внешние угрозы.

Промт:

Проведи мозговой штурм в стиле SWOT на тему [идея или проект]. Составь список из 5 – 7 сильных сторон, 5 – 7 слабых сторон, 5 – 7 возможностей и 5 – 7 угроз. Из этого списка выбери: 3 идеи, которые удваивают сильные стороны; 3 идеи, которые исправляют или обходят слабые стороны; 3 идеи, которые используют возможности; 3 идеи, которые защищают от угроз. Предоставь все в виде сжатых пунктов.

Важно посмотреть на проблему глазами других людей через ролевой шторминг, привлекая позиции новичка, опытного пользователя, конкурента или заинтересованной стороны. Это помогает найти болевые точки, которые ранее игнорировались.

Промт:

Мы проведем "ролевой шторм" на тему [тема]. Прими мнение: – Новичка – Опытного пользователя – Важного заинтересованного участника – Конкурента. Для каждой персоны перечисли пять идей, запросов или улучшений, на которых они будут настаивать. Затем объедини лучшие идеи в один список по приоритетности.

Финальным этапом становится превращение идей в практическую дорожную карту. Здесь каждый вариант оценивается по шкале от 1 до 5, распределяется по категориям (быстрые победы, долгосрочные ставки и т.д.) и формируется в конкретный план действий на две недели.

Промт:

Возьми список идей, который я предоставлю, и преврати его в практический план действий. Оцени каждую идею по влиянию (1 – 5) и усилиями (1 – 5) с кратким объяснением. Распредели их на "Быстрые победы", "Долгосрочные ставки", "Эксперименты" и "Отменить". Предложи 2-недельный план действий с конкретными задачами для тестирования 3 лучших идей.

Лучший результат дает сочетание базовой настройки с аналитическими инструментами, что позволяет избавиться от "слепых зон" в мышлении.