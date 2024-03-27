Использование чат-ботов приводит к потере памяти и прокрастинации — исследование

Первое в истории исследование быстрого влияния больших языковых моделей на образование показывает, что потеря памяти и ухудшение оценок у студентов могут быть связаны с использованием чат-ботов, таких как ChatGPT или его аналоги от других компаний.

Детали исследования

Исследователи опросили сотни студентов в два этапа, используя метод оценки самого себя. Исследователей вдохновило то, что все больше их студентов обращаются к ChatGPT.

"Мой интерес к этой теме обусловлен растущей распространенностью генеративного искусственного интеллекта в академических кругах и его потенциальным влиянием на студентов. В течение последнего года я наблюдал растущую, некритическую зависимость от инструментов генеративного ИИ среди моих студентов при выполнении различных задач и проектов, которые я им поручал", – говорит соавтор исследования Мухаммад Абхас.

Смотрите также Две новые модели ИИ могут общаться друг с другом, передавая навыки без участия человека

На первом этапе исследователи собрали ответы от 165 студентов. Они использовали шкалу из восьми пунктов, чтобы сообщить о степени своего доверия к ChatGPT. Варианты ответов варьировались от "Я использую ChatGPT для выполнения учебных заданий" до "ChatGPT является частью моей студенческой жизни".

Чтобы подтвердить эти результаты, они также провели более строгий второй этап с "задержкой во времени", во время которой они расширили сферу охвата до почти 500 студентов, которые были опрошены трижды с интервалом от одной до двух недель.

Исследователи обнаружили, что студенты, которые имеют большую академическую нагрузку и "временное давление", гораздо чаще используют ChatGPT. Они заметили, что те, кто полагался на ChatGPT, сообщали о большем количестве случаев прокрастинации, потерю памяти и падение среднего балла. И причина этого довольно проста и очевидна: чат-бот, независимо от того, насколько хорошие или плохие его ответы, слишком облегчает учебные задачи.

Поскольку ChatGPT может быстро ответить на любой вопрос пользователя, студенты, которые чрезмерно используют ChatGPT, могут уменьшить свои когнитивные усилия для выполнения академических задач, что приведет к ухудшению памяти,

– пишут исследователи.

Это работает так же, как и в случае физических тренировок: как только вы прекращаете заниматься, мышечная масса начинает "таять". Прекратив умственные нагрузки, мозг начинает деградировать.

Однако было несколько неожиданностей. "Вопреки ожиданиям, студенты, которые были более чувствительны к вознаграждениям, реже использовали генеративный ИИ", – сказал Аббас в интервью PsyPost, предполагая, что те, кто стремился получить хорошие оценки, избегали использования чат-бота из-за страха быть пойманными.

Все не так однозначно

Вполне возможно, что связь между использованием ChatGPT и его негативными последствиями является двунаправленной. Студент может обратиться к чат-боту, потому что уже имеет плохие оценки, а не наоборот.

Стоит учитывать, что данные были получены на основе самооценки, что накладывает свои предубеждения.

Однако это не оправдывает искусственный интеллект. Исходя из этих выводов, мы должны с осторожностью относиться к роли ChatGPT в образовании. Хотя эти инструменты предлагают удобство, они также могут привести к негативным последствиям, отменяя наши прошлые достижения и старания.