ChatGPT is at capacity right now: восстановить доступ к чат-боту OpenAI, если он загружен

Недавно ChatGPT стал доступен украинцам. Все бросились опробовать новый инструмент, однако получить доступ к нему не всегда удается. В последнее время ошибка "ChatGPT is at capacity now" является постоянным источником раздражения для пользователей, стремящихся испытать выдающегося чат-бота OpenAI. Не волнуйтесь, мы попытаемся помочь вам достучаться до чат-бота, когда он слишком занят.

Как и любой другой онлайн-сервис, ChatGPT нуждается в серверах для работы. И, как и каждый сервер, они подвержены перегрузке в условиях высоких объемов трафика. Кроме того, инструмент доступен в нескольких странах для свободного пользования, поэтому неудивительно, что время от времени он может быть недоступен. 24 Канал подготовил несколько рекомендаций, которые могут помочь вам получить доступ к ChatGPT даже, когда он перегружен.

Что такое ChatGPT?

Это революционная языковая модель OpenAI (запущенная в ноябре 2022 года). По сути, это чат-бот, использующий машинное обучение для автоматического создания ответов на вопросы и запросы. Он может быть отличным инструментом для ряда задач и даже способен быть чем-то вроде ассистента.

Есть лишь небольшая проблемка, даже если вы готовы пообщаться с ChatGPT, он не всегда может быть готов уделить вам внимание. Это значит, что ChatGPT сейчас работает на полную мощность и на главной странице вы увидите следующее сообщение:



Это сообщение означает, что ChatGPT перегружен / Фото 24 Канал

Эту проблему можно объяснить тем, что сервер уже работает в полную мощность. Также существует вероятность, что проблема с вашим сетевым соединением. Сейчас мы пройдемся по всем возможным вариантам, которые помогут нам справиться с этой проблемой.

Как исправить ошибку "ChatGPT сейчас загружен"?

Если ошибка по нехватке ресурсов в ChatGPT сводит вас с ума, попробуйте немного успокоиться и пробежаться решениями ниже, они могут помочь исправить ошибку "ChatGPT is at capacity right now":

Подождите немного

Это может показаться странным, но несколько минут ожидания может быть достаточно, чтобы ChatGPT снова стал доступным для вас. Самое время сделать перерыв на чай, попить водички или просто выйти из-за стола и сделать несколько упражнений.

Как мы отмечали выше, трафик является основной причиной ошибки "ChatGPT is at capacity right now". Вам следует подождать от пятнадцати до тридцати минут, если вы получаете то же сообщение о проблеме независимо от того, сколько раз вы пытаетесь посетить ChatGPT.

В течение двадцати минут проблема, вероятно, будет решена. Возможно, вы можете войти в ChatGPT, если нагрузка на сервер значительно снизится.

Обновите страницу

, нажмите ссылку "Get notified when we're back", чтобы получить уведомление по электронной почте, когда доступ к сервису будет восстановлен.

Очередной очевидный совет, который, однако, может быть действенным. Вам нужно обновить страницу с помощью комбинации ctrl+f5 (command+shift+R) – это перезагрузит страницу с сервера, а не из кэша, поскольку создается новый запрос от браузера к серверу. Поэтому возможно, что обновление страницы таким образом позволит вам пользоваться интерфейсом ChatGPT.

Войдите в свой аккаунт ChatGPT еще раз

Возможна проблема с вашим аккаунтом OpenAI. Чтобы выяснить это, выйдите и снова войдите в свой аккаунт.

Используйте VPN

Вероятно, причиной проблемы является ваше текущее местонахождение, поэтому, возможно, вам следует "переехать".

Доступ к OpenAI ChatGPT с устройства на Android или iOS позволяет легко создать виртуальную приватную сеть и скрыть свое местонахождение.

Чтобы использовать OpenAI ChatGPT на компьютере с Mac или Windows, необходимо активировать встроенную виртуальную частную сеть. Если это не работает, попробуйте загрузить приложение для VPN.

Используйте ChatGPT в режиме инкогнито

Если вы продолжаете получать сообщение "ChatGPT is at capacity right now", попробуйте использовать его в режиме инкогнито. После этого вы сможете получить доступ к ChatGPT без лишних проблем.

Попробуйте второй аккаунт OpenAI

Вы можете зарегистрировать два разных аккаунта OpenAI с одним и тем же номером телефона. Чтобы каждый мог использовать программу без перерыва, OpenAI может временно отключить чрезмерно активные аккаунты.

Очистите кэш браузера

Чтобы исправить ошибку "ChatGPT is at capacity right now", очистите кэш вашего браузера.

Если у вас возникли проблемы с входом в ChatGPT в Chrome, попробуйте выполнить эти действия, чтобы очистить ваш кэш:

Чтобы получить доступ к меню в Chrome, запустите браузер и нажмите три точки в правом верхнем углу. В появившемся меню выберите "Очистить данные просмотра". Появится новое окно, в котором выберите "Данные сайта", включая изображения и файлы, сохраненные в кэше, файлы cookie и любую другую информацию о пользователе. Нажмите кнопку "Очистить".

На этом процедура очистки кэша завершена.

Избегайте использования ChatGPT в час пик

Мы рекомендуем использовать инструмент искусственного интеллекта в не пиковые часы, если вы постоянно получаете сообщение об ошибке "ChatGPT is at capacity right now".

Многие люди по всему миру используют бесплатный чат-бот ChatGPT для создания материалов, скриптов, кодов и других вещей.

Мы рекомендуем использовать инструмент искусственного интеллекта в нерабочее время, чтобы обеспечить бесперебойную работу.

Подпишитесь на ChatGPT Plus

Чтобы гарантированно исправить ошибку "ChatGPT is at capacity right now", подпишитесь на профессиональную версию ChatGPT. При перегрузке сервера платные клиенты будут обслуживаться в первую очередь. Это гарантирует, что вы сможете пользоваться сервисом, когда захотите и когда вам это потребуется.

Подписка ChatGPT Plus стоит 20 долларов в месяц, так что есть смысл прибегать к этому мероприятию только если ChatGPT действительно нужен вам для работы.

Проверьте состояние сервера ChatGPT

Если ни один из вышеперечисленных шагов не помог, проблема, скорее всего, не у вас. В этом случае, используя такой инструмент, как Downdetector, вы сможете увидеть, доступны ли OpenAI и ChatGPT.

Почему ChatGPT всегда переполнен?

Популярность ChatGPT, онлайн-инструмента искусственного интеллекта продолжает расти. Он оказывает влияние практически на все профессиональные сферы. Каждый использует его в надежде на то, что сможет выполнять свою работу быстро и легко. Вот почему ChatGPT всегда загружен.