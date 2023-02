ChatGPT is at capacity right now: як відновити доступ до чат-бота OpenAI, якщо він завантажений

Нещодавно ChatGPT став доступним для українців. Усі кинулися випробовувати новий інструмент, однак отримати доступ до нього не завжди вдається. Останнім часом помилка "ChatGPT is at capacity now" є постійним джерелом роздратування для користувачів, які прагнуть випробувати видатного чат-бота OpenAI. Не хвилюйтеся, ми спробуємо допомогти вам достукатися до чат-бота, коли він надміру зайнятий.

Як і будь-який інший онлайн-сервіс, ChatGPT потребує серверів для роботи. І, як і кожен сервер, вони схильні до перевантаження в умовах високих обсягів трафіку. Крім того, інструмент доступний у кількох країнах для вільного користування, тож не дивно, що час від часу він може бути недоступний. 24 Канал підготував кілька рекомендацій, які можуть вам допомогти отримати доступ до ChatGPT навіть, коли він перевантажений.

Що таке ChatGPT?

Це революційна мовна модель від OpenAI (запущена у листопаді 2022 року). По суті це чат-бот, який використовує машинне навчання для автоматичного створення відповідей на запитання та запити. Він може бути чудовим інструментом для низки завдань і навіть здатен бути чимось на кшталт асистента.

Є лише невеличка проблемка, навіть якщо ви готові поспілкуватися з ChatGPT, він не завжди може бути готовий приділити увагу вам. Це означає, що ChatGPT зараз працює на повну потужність і на головній сторінці ви побачите таке повідомлення:



Це повідомлення означає, що ChatGPT перевантажений / Фото 24 Канал

Цю проблему можна пояснити тим, що сервер вже працює на повну потужність. Також існує ймовірність, що проблема з вашим мережевим з'єднанням. Зараз ми пройдемося по усіх можливих варіантах, які допоможуть нам побороти цю проблему.

Як виправити помилку "ChatGPT зараз завантажений"?

Якщо помилка щодо нестачі ресурсів у ChatGPT зводить вас з розуму, спробуйте трохи заспокоїтися і пробігтися рішеннями нижче, вони можуть допомогти виправити помилку "ChatGPT is at capacity right now":

Зачекайте трохи

Це може здатися дивним, але кілька хвилин очікування може бути достатньо, щоб ChatGPT знову став доступним для вас. Саме час зробити перерву на чай, попити водички чи просто стати з-за столу і зробити кілька вправ.

Як ми зазначали вище, трафік є основною причиною помилки "ChatGPT is at capacity right now". Вам слід почекати від п'ятнадцяти до тридцяти хвилин, якщо ви отримуєте те саме повідомлення про проблему незалежно від того, скільки разів ви намагаєтеся відвідати ChatGPT.

Протягом двадцяти хвилин проблема, ймовірно, буде вирішена. Можливо, ви зможете увійти в ChatGPT, якщо навантаження на сервер значно знизиться.

Оновіть сторінку

, натисніть на посилання "Get notified when we're back", щоб отримати сповіщення електронною поштою, коли доступ до сервісу буде відновлено.

Чергова очевидна порада, яка, проте, може бути дієвою. Вам потрібно оновити сторінку за допомогою комбінації ctrl+f5 (сommand+shift+R) – це перезавантажить сторінку з сервера, а не з кешу, оскільки створюється новий запит від браузера до сервера. Тому цілком можливо, що оновлення сторінки таким чином дозволить вам користуватися інтерфейсом ChatGPT.

Увійдіть до свого облікового запису ChatGPT ще раз

Можлива проблема з вашим акаунтом OpenAI. Щоб з'ясувати це, вийдіть і знову увійдіть у свій обліковий запис.

Використовуйте VPN

Ймовірно, причиною проблеми є ваше поточне місцезнаходження, тому, можливо, вам варто "переїхати".

Доступ до OpenAI ChatGPT з пристрою на Android або iOS дозволяє легко створити віртуальну приватну мережу і приховати своє місцезнаходження.

Щоб використовувати OpenAI ChatGPT на комп'ютері з Mac або Windows, необхідно активувати вбудовану в систему віртуальну приватну мережу. Якщо це не працює, спробуйте завантажити застосунок для VPN.

Використовуйте ChatGPT в режимі інкогніто

Якщо ви продовжуєте отримувати повідомлення "ChatGPT is at capacity right now", спробуйте використовувати його в режимі інкогніто. Після цього ви зможете отримати доступ до ChatGPT без зайвих проблем.

Спробуйте другий акаунт OpenAI

Ви можете зареєструвати два різних акаунти OpenAI з одним і тим же номером телефону. Щоб кожен міг користуватися програмою без перерви, OpenAI може тимчасово відключити надмірно активні акаунти.

Очистіть кеш браузера

Щоб виправити помилку "ChatGPT is at capacity right now", очистіть кеш вашого браузера.

Якщо у вас виникли проблеми з входом в ChatGPT в Chrome, спробуйте виконати ці дії, щоб очистити ваш кеш:

Щоб отримати доступ до меню в Chrome, запустіть браузер, а потім натисніть три крапки у верхньому правому куті. У випадаючому меню, що з'явиться, виберіть "Очистити дані веб-перегляду". З'явиться нове вікно, в якому виберіть "Дані сайту", включаючи зображення і файли, які були збережені в кеші, файли cookie та будь-яку іншу інформацію про користувача. Натисніть кнопку "Очистити".

На цьому процедура очищення кешу завершена.

Уникайте використання ChatGPT у години пік

Ми рекомендуємо використовувати інструмент штучного інтелекту в не пікові години, якщо ви постійно отримуєте повідомлення про помилку "ChatGPT is at capacity right now".

Велика кількість людей по всьому світу використовують безкоштовний чат-бот ChatGPT для створення матеріалів, скриптів, кодів та інших речей.

Ми рекомендуємо використовувати цей інструмент штучного інтелекту в неробочий час, щоб забезпечити безперебійну роботу.

Підпишіться на ChatGPT Plus

Щоб гарантовано виправити помилку "ChatGPT is at capacity right now", підпишіться на професійну версію ChatGPT. У разі перевантаження сервера платні клієнти будуть обслуговуватися першочергово. Це гарантує, що ви зможете користуватися сервісом, коли захочете і коли вам це буде потрібно.

Підписка ChatGPT Plus коштує 20 доларів на місяць, тож є сенс вдаватися до цього заходу лише, якщо ChatGPT справді потрібен вам для роботи.

Перевірте стан сервера ChatGPT

Якщо жоден з вищезгаданих кроків не допоміг, проблема, швидше за все, не у вас. У цьому випадку, використовуючи такий інструмент, як Downdetector, ви зможете побачити, чи доступні OpenAI і ChatGPT.

Чому ChatGPT завжди переповнений?

Популярність ChatGPT, онлайн-інструменту штучного інтелекту, продовжує зростати. Він впливає практично на всі професійні сфери. Кожен використовує його в надії на те, що зможе виконувати свою роботу швидко і легко. Ось чому ChatGPT дуже часто перевантажений.