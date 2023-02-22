На Amazon уже продают книги, написанные ChatGPT, и это явление приобретает массовый характер

Книги, созданные с помощью генераторов текста с искусственным интеллектом, заполонили Amazon. Журналисты подсчитали, сколько таких книг было продано, но говорят, что реальная ситуация, вероятно, отличается.

Согласно отчету Reuters, по состоянию на февраль в магазине Kindle было продано более 200 электронных книг, автором которых указан "ChatGPT". Некоторые из них продаются всего за 1 доллар.

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Что известно

Реальное количество, вероятно, гораздо больше, поскольку люди могут использовать ИИ, не разглашая этого факта. Получить точную оценку практически невозможно, поскольку программы, предназначенные для распознавания текста, сгенерированного искусственным интеллектом, все еще работают недостаточно качественно.

Reuters приводит историю Бретта Шиклера, продавца из Нью-Йорка. До недавнего времени он и не представлял, что может стать автором, чья книга будет опубликована. Однако с появлением ChatGPT он решил попробовать себя в роли писателя.

Всего несколько часов понадобилось Шиклеру, чтобы написать 30-страничную детскую книгу с помощью ChatGPT.

После этого он выставил свое творение на продажу на площадке Amazon по цене 2,99 доллара за электронную версию и 9,99 доллара за печатную.

Книга не имела большого спроса, но все же помогла Шиклеру заработать около 100 долларов.

Amazon пока не комментирует ситуацию. Неясно, будет ли компания пересматривать политику магазина Kindle по использованию авторами ИИ или других инструментов автоматической генерации текста. Однако даже если вдруг маркетплейс и запретит использование нейросетей, то обеспечить исполнение этого требования практически невозможно. Ранее OpenAI выпустила инструмент для обнаружения текста, созданного с помощью ИИ, но его точность составляет всего 26 процентов.