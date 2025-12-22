Вам это навредит: 7 вопросов, которые запрещено задавать ChatGPT

Мощные языковые модели, такие как ChatGPT, способны помочь в быту, учебе или работе. Но даже самые умные алгоритмы имеют ограничения – иногда их советы могут быть опасными или просто неправильными и это может серьезно навредить вам.

Хотя ChatGPT часто подменяет поисковик и может подсказать рецепт или маршрут путешествия, он далек от безошибочного источника истины. 24 Канал собрал перечень тем, которые лучше не обсуждать с ChatGPT и любым другим аналогичным инструментом.

Смотрите также Как выключить Gemini в приложениях Google: пошаговая инструкция

Эксперты OpenAI сами признают, что не стоит воспринимать его ответы как основной источник информации – модель склонна убедительно выдумывать факты или оперировать устаревшими данными, утверждают специалисты издания CNET.

Почему не стоит спрашивать медицинских советов?

Один из самых рискованных вопросов – здоровья. ChatGPT не умеет ставить диагнозы, анализировать симптомы или назначать лечение. Он может назвать безопасное состояние серьезной болезнью, например рак вместо доброкачественной липомы. В лучшем случае ИИ поможет подготовить вопросы для врача, но не заменит профессиональный осмотр.

Так же опасно полагаться на модель в вопросах психического здоровья. ChatGPT может предложить общие техники самопомощи, но не способен понять эмоции, тон или язык тела. В критических состояниях нужно обращаться к квалифицированным специалистам или горячим линиям, а не к чатботам.

Почему не стоит просить советов в экстренных ситуациях?

В случае чрезвычайных ситуаций, вроде утечки газа или пожара, искусственный интеллект вообще бессилен – он не видит, не слышит и не вызовет помощь. В таком случае время на запрос к чатботу может стоить безопасности.

Лучше в любой критической ситуации обратиться в специализированные службы, которые примут вызов и предоставят квалифицированную консультацию.

ChatGPT не поможет вам с финансами

Не стоит вводить в ChatGPT и персональные финансовые или налоговые данные, отмечает Tech.co. Модель не учитывает индивидуальные обстоятельства, актуальные налоговые изменения и не защищает личную информацию. Из соображений конфиденциальности туда нельзя копировать документы, контракты или информацию, что подпадает под GDPR или HIPAA (специальные законы о защите персональных данных, первый действует в Евросоюзе тогда как второй в США).

ИИ не поможет вам с юридическими консультациями

Также ChatGPT не стоит привлекать для создания юридических документов – даже одна ошибка в формулировке может сделать договор недействительным. А в случае обучения использование ИИ для написания работ грозит дисциплинарными взысканиями, ведь существуют системы, которые уже умеют распознавать "стиль ChatGPT".

Лучше не использовать ИИ для гемблинга

ИИ непригоден и для гемблинга или ставок, ведь он может придумывать статистику или неправильно толковать результаты матчей. Мониторинг новостей также не является сильной стороной модели – она не обновляется в реальном времени, поэтому не может заменить ленту новостей или сообщения о чрезвычайных событиях.

Не спрашивайте у ИИ ничего незаконного

Очевидно: просить ИИ изготовить подделку, написать вредоносный код или инструкцию для обхода законов – нарушение. ChatGPT не создан для помощи в противоправной деятельности.

Не спрашивайте у ИИ о свежих новостях и событиях в мире

С 2024 года ChatGPT получил функцию поиска в интернете, способную извлекать актуальные страницы, биржевые котировки или спортивные результаты. Однако он не обновляет информацию автоматически. Каждое новое событие требует нового запроса. Когда имеет значение скорость – лучше пользоваться лентами новостей, официальными каналами или прямыми трансляциями.

Почему ваши секреты опасно доверять ИИ?

Когда вы вводите текст в окно чатбота, вы не просто ведете частный разговор – вы фактически передаете данные на серверы технологической компании. Главная опасность заключается в том, что большинство публичных версий ИИ (включая бесплатный ChatGPT) по умолчанию используют ваши диалоги для "обучения" и улучшения будущих моделей.

Это создает три основные проблемы:

Потеря контроля: как только информация попадает в промпт, она больше не принадлежит вам. Она хранится на сторонних серверах, где к ней могут иметь доступ разработчики или модераторы, которые проверяют качество ответов системы.

Риск утечки данныхсуществует ненулевая вероятность, что ИИ, обучившись на ваших данных, случайно выдаст фрагмент вашего "секретного" кода, стратегии или внутреннего отчета в ответ на запрос совсем другого пользователя. Именно так случилось с инженерами Samsung, которые случайно слили конфиденциальный код через чатбот.

Юридические последствия: загрузка клиентских договоров, медицинских карточек или финансовых отчетов в публичный чатбот часто является прямым нарушением соглашений о неразглашении (NDA), а также законов о защите данных, объясняет SlashGear.

Простое правило безопасности: если вы не готовы опубликовать эту информацию на билборде в центре города или в открытом доступе в интернете, не вводите ее в ChatGPT.