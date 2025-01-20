Новый ИИ сможет рассуждать: OpenAI завершила разработку мощной AI-модели o3-mini

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман объявил о завершении разработки языковой модели o3-mini, которая будет запущена в ближайшие недели. Компания также планирует одновременный запуск API и ChatGPT, учитывая отзывы пользователей.

OpenAI представила новое поколение языковых моделей o3 и o3-mini еще в декабре прошлого года, назвав их самыми умными среди существующих решений искусственного интеллекта, сообщает 24 Канал.

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На что способна новая разработка

Новые модели демонстрируют более высокую производительность и расширенные возможности по сравнению с моделью o1, которая была представлена в сентябре 2024 года.

По словам представителей компании, OpenAI планирует выпустить o3-mini до конца января 2025 года, а полноценный релиз более мощной модели o3 состоится позже.

Ожидается, что новые возможности искусственного интеллекта превзойдут предыдущие версии нейросетей, что будет способствовать привлечению новых инвестиций и расширению аудитории пользователей.

Кроме того, этой неделе OpenAI представила бета-версию новой функции новой функции Scheduled Tasks in ChatGPT. Новая возможность одним махом "убила" десятки стартапов, которые сосредотачивались на предоставлении похожего функционала. Также это показало намерение OpenAI конкурировать с персональными ассистентами, такими как Siri и Alexa.