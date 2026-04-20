ChatGPT не работает: массовый сбой затронул пользователей по всему миру

20 апреля ChatGPT перестал работать по всему миру. Пользователи сообщили о недоступности сервиса и его функций.

Что происходит?

Сейчас ресурс Downdetector, который отслеживает сбои, сообщает о жалобах более 1700 человек. Среди проблем – долгая загрузка и полное отсутствие предыдущих чатов.

Сейчас причины сбоя не сообщают. Соцсети компании-разработчицы молчат, хотя, стоит отметить, в таких случаях редко появляются какие-то объяснения.



График сбоя ChatGPT / Скриншот 24 Канала

Первые жалобы появились примерно час назад. Пользователи, среди прочего, пишут об ошибке "500". Можно найти сообщения из Польши, Эмиратов, Финляндии, Нидерландов и других стран. Не работает он и в Украине.

Мы обновим материал, когда появятся новые подробности.