Что происходит с интернетом?

20 апреля в сети неспокойно. Сначала Downdetector сообщил о сбое в ChatGPT, а уже через несколько минут аналогичные сообщения начали поступать о Claude, Copilot, Gemini, а также сервисы, не связанные с ИИ, пишет 24 Канал.

Смотрите также ЕС запускает приложение для проверки возраста на фоне ограничений соцсетей

Хотя причины никто не называет, есть вероятность, что на этот раз все снова произошло из-за Cloudflare. На сайте компании есть сообщение о сбое, однако из него не ясны детали и не указано, влияет ли это на клиентов, а именно на компании.

В одном из сообщений о сбоях указывается, что пользователи "могут столкнуться с проблемами подключения или ухудшением качества работы интернета", однако без деталей.

Кроме того, существует отдельная локальная проблема в США и Сиднее, однако это явно не влияло бы на весь мир, в частности Telegram.

Новость дополняется..