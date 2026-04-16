Европейская комиссия представила новый инструмент для подтверждения возраста пользователей в интернете, который должен стать стандартом для онлайн-платформ в ЕС. Инициативу представила президентка Урсула фон дер Ляйен во время мероприятия в Брюсселе 15 апреля. Об этом пишет Bloomberg.

Как будет работать новая система проверки возраста?

По ее словам, цифровое решение призвано упростить проверку возраста и устранить оправдания платформ, которые не контролируют доступ детей к опасному контенту. Она подчеркнула, что Европа предлагает бесплатный и удобный инструмент, который поможет защитить несовершеннолетних от вредных и незаконных материалов.

Новое приложение будет с открытым кодом и будет работать на смартфонах, планшетах и персональных компьютерах. Во время настройки пользователям придется подтвердить свой возраст с помощью официальных документов, например паспорта.

Ожидается, что система поможет унифицировать правила проверки возраста в пределах ЕС, ведь сейчас отдельные страны движутся в разных направлениях. В частности, Франция и Греция уже заявили о намерениях ввести запреты для младших подростков на пользование соцсетями, ссылаясь на исследования об их зависимости и негативное влияние.

В Брюсселе стремятся избежать ситуации, когда каждое государство внедряет собственные правила, что может привести к фрагментации цифрового рынка. Для этого Урсула фон дер Ляйен создала экспертную группу, которая должна подготовить рекомендации по общеевропейскому подходу уже в этом году.

Кроме того, президент Еврокомиссии Еврокомиссии планирует присоединиться к видеоконференции, инициированной президентом Эммануэлем Макроном, где будут обсуждать возможные ограничения соцсетей для несовершеннолетних.

Согласно новым правилам, системы проверки возраста или их аналоги станут обязательными для платформ, которые подпадают под требования защиты детей. Это, в частности, касается сайтов с порнографическим контентом.

Как пишет DW, сейчас несколько таких платформ уже находятся под расследованием из-за нарушения Digital Services Act. Причина – использование ненадежных механизмов, где пользователи могли самостоятельно указывать свой возраст. В случае нарушения компаниям грозят штрафы до 6% от их глобального годового оборота.

Инициатива ЕС появляется на фоне растущего давления на технологические компании, в частности такие как Meta и Alphabet, по усилению защиты детей в интернете. Новый инструмент может стать ключевым элементом этой политики.