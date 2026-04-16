Європейська комісія презентувала новий інструмент для підтвердження віку користувачів в інтернеті, який має стати стандартом для онлайн-платформ у ЄС. Ініціативу представила президентка Урсула фон дер Ляєн під час заходу в Брюсселі 15 квітня. Про це пише Bloomberg.

Як працюватиме нова система перевірки віку?

За її словами, цифрове рішення покликане спростити перевірку віку та усунути виправдання платформ, які не контролюють доступ дітей до небезпечного контенту. Вона підкреслила, що Європа пропонує безкоштовний і зручний інструмент, який допоможе захистити неповнолітніх від шкідливих і незаконних матеріалів.

Новий додаток буде з відкритим кодом і працюватиме на смартфонах, планшетах та персональних комп’ютерах. Під час налаштування користувачам доведеться підтвердити свій вік за допомогою офіційних документів, наприклад паспорта.

Очікується, що система допоможе уніфікувати правила перевірки віку в межах ЄС, адже наразі окремі країни рухаються у різних напрямках. Зокрема, Франція та Греція вже заявили про наміри запровадити заборони для молодших підлітків на користування соцмережами, посилаючись на дослідження про їхню залежність і негативний вплив.

У Брюсселі прагнуть уникнути ситуації, коли кожна держава впроваджує власні правила, що може призвести до фрагментації цифрового ринку. Для цього Урсула фон дер Ляєн створила експертну групу, яка має підготувати рекомендації щодо загальноєвропейського підходу вже цього року.

Крім того, президентка Єврокомісії планує долучитися до відеоконференції, ініційованої президентом Еммануелем Макроном, де обговорюватимуть можливі обмеження соцмереж для неповнолітніх.

Згідно з новими правилами, системи перевірки віку або їх аналоги стануть обов’язковими для платформ, які підпадають під вимоги захисту дітей. Це, зокрема, стосується сайтів із порнографічним контентом.

Як пише DW, наразі кілька таких платформ уже перебувають під розслідуванням через порушення Digital Services Act. Причина – використання ненадійних механізмів, де користувачі могли самостійно вказувати свій вік. У разі порушення компаніям загрожують штрафи до 6% від їхнього глобального річного обороту.

Ініціатива ЄС з’являється на тлі зростаючого тиску на технологічні компанії, зокрема такі як Meta та Alphabet, щодо посилення захисту дітей в інтернеті. Новий інструмент може стати ключовим елементом цієї політики.