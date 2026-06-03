О запуске уникальной установки сообщает издание TechCrunch со ссылкой на заявление представителей компании Xcimer Energy. Свой подход разработчики базируют на технологиях Национальной установки зажигания США (National Ignition Facility, NIF), специалисты которой в декабре 2022 года впервые в истории доказали возможность получения чистой энергии от термоядерного синтеза.

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Как работает технология?

Этот процесс является противоположным работе обычных атомных станций: вместо расщепления тяжелых атомов легкие атомы заставляют сливаться в один тяжелый. Чтобы это произошло, топливо нужно невероятно сильно и быстро сжать и разогреть. Ученые используют сверхмощные лазеры как гигантский пресс, который за считанные наносекунды сжимает мишень с топливом, запуская миниатюрное искусственное солнце и высвобождая колоссальную энергию.

В системе Национальной установки зажигания США для этого использовали 192 лазерных луча. Их направляли на золотую мишень, которая по размеру меньше резинки на карандаше. Когда лазеры мгновенно испаряют золото, их энергия превращается в мощное рентгеновское излучение. Эти X-лучи фокусируются на топливной капсуле внутри, сжимая ее до тех пор, пока атомы топлива не сольются и не выделят энергию.

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Подход компании Xcimer является уникальным

У Xcimer решили пойти другим путем. Они делают ставку на то, что более мощные, но значительно менее сложные лазеры помогут превратить концепцию NIF в нечто более прибыльное.

Планы компании относительно будущей термоядерной электростанции предусматривают использование двух лазеров, способных стрелять импульсами длительностью в микросекунду. Свет от этих импульсов будет проходить через специальную систему сжатия, которая будет доставлять энергию лазеров к топливной мишени уже за наносекунды. Чем быстрее сжимается топливо, тем выше вероятность получить полезную термоядерную реакцию.



Лазерная установка Phoenix / Рендер Xcimer Energy

Но система Phoenix является лишь промежуточным шагом к созданию полноценной электростанции. Она использует эксимерное усиление – технологию, похожую на ту, что применяется в производстве полупроводников, но значительно мощнее. Сердцевина этого криптон-фтористого лазера имеет длину 38 метров. На полной мощности Phoenix способен генерировать более 1 килоджоуль энергии.

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Впереди еще много работы

Хотя Phoenix и является самым мощным частным лазером на планете, это лишь крошечная доля от того, что понадобится для коммерческой электростанции. По оценкам компании, для этого нужна система, мощность которой может превышать 12 мегаджоулей.

В планах Xcimer – завершить работу над прототипом в 2028 году. После этого компания будет работать над большей системой, которая, как надеются разработчики, будет производить по меньшей мере столько же энергии, сколько потребляет. А уже в середине 2030-х годов стартап планирует построить свою первую коммерческую термоядерную электростанцию.