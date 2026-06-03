Про запуск унікальної установки повідомляє видання TechCrunch з посиланням на заяву представників компанії Xcimer Energy. Свій підхід розробники базують на технологіях Національної установки запалювання США (National Ignition Facility, NIF), фахівці якої у грудні 2022 року вперше в історії довели можливість отримання чистої енергії від термоядерного синтезу.

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Як працює технологія?

Цей процес є протилежним роботі звичайних атомних станцій: замість розщеплення важких атомів легкі атоми змушують зливатися в один важчий. Щоб це сталося, паливо потрібно неймовірно сильно і швидко стиснути й розігріти. Вчені використовують надпотужні лазери як гігантський прес, який за лічені наносекунди стискає мішень із паливом, запускаючи мініатюрне штучне сонце і вивільняючи колосальну енергію.

У системі Національної установки запалювання США для цього використовували 192 лазерні промені. Їх спрямовували на золоту мішень, яка за розміром менша за гумку на олівці. Коли лазери миттєво випаровують золото, їхня енергія перетворюється на потужне рентгенівське випромінювання. Ці X-промені фокусуються на паливній капсулі всередині, стискаючи її доти, доки атоми палива не злиються і не виділять енергію.

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Підхід компанії Xcimer є унікальним

У Xcimer вирішили піти іншим шляхом. Вони роблять ставку на те, що потужніші, але значно менш складні лазери допоможуть перетворити концепцію NIF на щось більш прибуткове.

Плани компанії щодо майбутньої термоядерної електростанції передбачають використання двох лазерів, здатних стріляти імпульсами тривалістю в мікросекунду. Світло від цих імпульсів проходитиме через спеціальну систему стиснення, яка доставлятиме енергію лазерів до паливної мішені вже за наносекунди. Чим швидше стискається паливо, тим вища ймовірність отримати корисну термоядерну реакцію.



Лазерна установка Phoenix / Рендер Xcimer Energy

Але система Phoenix є лише проміжним кроком до створення повноцінної електростанції. Вона використовує ексимерне підсилення – технологію, схожу на ту, що застосовується у виробництві напівпровідників, але значно потужнішу. Серцевина цього криптон-фтористого лазера має довжину 38 метрів. На повній потужності Phoenix здатний генерувати понад 1 кілоджоуль енергії.

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Попереду ще багато роботи

Хоча Phoenix і є найпотужнішим приватним лазером на планеті, це лише крихітна частка від того, що знадобиться для комерційної електростанції. За оцінками компанії, для цього потрібна система, потужність якої може перевищувати 12 мегаджоулів.

У планах Xcimer – завершити роботу над прототипом у 2028 році. Після цього компанія працюватиме над більшою системою, яка, як сподіваються розробники, вироблятиме щонайменше стільки ж енергії, скільки споживає. А вже в середині 2030-х років стартап планує побудувати свою першу комерційну термоядерну електростанцію.