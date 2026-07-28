Вы больше не можете просить ChatGPT копировать чей-то стиль письма и рисунков: новые правила OpenAI

Популярный искусственный интеллект ввел жесткие ограничения на генерацию текстов, имитирующих творческий почерк реальных людей. Этот неожиданный шаг стал реакцией на растущее давление со стороны правообладателей и угрозу масштабных юридических разбирательств.

Вместо точного копирования чужого стиля чат-бот теперь предлагает создать материал, только опирающийся на общие черты жанра, сохраняя при этом собственную подачу, сообщает издание Ars Technica.

Как ChatGPT блокирует стилизацию?

Журналисты протестировали новые ограничения, попросив нейросеть написать поступление в рассказ в стиле Стивена Кинга. Система издала категорический отказ, отметив: "Я безусловно могу писать с признаками атмосферного горора, ориентированного на персонажей, и страха маленького городка, но я не могу писать в точном стиле Стивена Кинга или близко имитировать его характерный голос". После этого бот предложил оригинальное вступление, которое передает похожее настроение, но остается самостоятельным произведением.

Дальнейшие тесты показали, что ChatGPT использует подобные уклонения как для живых авторов, таких как Джоан Роулинг или Эми Тан, так и для умерших классиков, среди которых Чарльз Диккенс и Эрнест Хемингуэй.

Интересно, что это ограничение было расширено очень стремительно. Согласно исследованию аналитического центра No Latency, опубликованному ранее в этом месяце, еще недавно система блокировала лишь имитацию живых писателей, но без проблем выполняла запросы по поводу умерших.

Почему это важно для OpenAI?

Отказ от прямого копирования точного стиля в пользу передачи общего ощущения может показаться незначительным изменением, однако имеет колоссальное юридическое значение. OpenAI продолжает бороться с рядом судебных исков от писателей, в частности Джорджа Р. Р. Мартина, которые обвиняют компанию в масштабном нарушении авторских прав во время обучения моделей. В одном из исков прямо указывается на чрезвычайную способность ChatGPT генерировать тексты, похожие на защищенные авторским правом.

В США закон об авторском праве обычно защищает только конкретное выражение идеи, а не нематериальный стиль автора. Однако сгенерированная искусственным интеллектом стилистическая имитация может стать нарушением, если она окажется существенно похожа на оригинальное произведение.

У нас никогда не было ситуации, когда этот личный стиль отдельных создателей мог бы имитироваться так же хорошо и так же дешево, как сейчас с помощью ИИ,

– рассказал изданию Bloomberg Law профессор юридического факультета Университета Джорджа Вашингтона Роберт Браунейс.

Чтобы избежать неприятностей, профессиональная организация Гильдия авторов опубликовала документ с лучшими практиками, призывая писателей не использовать генеративное ИИ для умышленного копирования уникальных голосов своих коллег.

Склонность языковых моделей к мимикрии уже приводила к громким скандалам. В прошлом году писательница Лина Макдональд столкнулась с сокрушительной критикой, когда в ее книге случайно остался сгенерированный ИИ текст с фразой: "Я переписал отрывок, чтобы он больше соответствовал стилю Дж. Бри".

Ситуация на рынке остается неоднородной. Отчет No Latency показал, что Gemini от Google стабильно выполняет запросы на копирование стиля, в то время как модели Perplexity AI отказываются это делать. Claude от Anthropic и Copilot от Microsoft соглашаются, но добавляют оговорки об оригинальности.

В OpenAI пока не комментируют новые текстовые фильтры, хотя для генератора изображений DALL-E 3 компания открыто отмечает запрет имитации стиля живых художников, а в декабрьской спецификации моделей четких запретов относительно текстовой мимикрии не было.