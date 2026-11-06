Мужчина показал ChatGPT своей жене, а она начала планировать с ним его убийство

Шерил Гейтс из Северной Каролины обвиняют в покушении на убийство мужа Джеймса. Он подал иск против OpenAI, утверждая, что ChatGPT помог его жене разработать план отравления.

Что говорится в иске

В октябре большое жюри предъявило Шерил Гейтс обвинение в покушении на убийство первой степени путем "заражения пищевых продуктов". Примерно за неделю до этого ее муж Джеймс подал иск в высший суд округа Сан-Франциско против OpenAI и ее руководителя Сэма Альтмана. Он утверждает, что компания не установила технических мер предосторожности, которые пресекли бы общение его жены с чат-ботом, даже когда ее запросы стали явно подозрительными, пишет Ars Technica.

Истец Джеймс работает в сфере кибербезопасности, а с Шерил они вместе уже 10 лет и воспитывают двоих детей. Раньше она сидела дома с детьми, но два года назад вернулась на работу из-за финансовых трудностей. Шерил работает педиатрическим эрготерапевтом, и каждый раз ей приходилось часами составлять отчеты о новых пациентах. Чтобы облегчить ей работу, Джеймс посоветовал воспользоваться ChatGPT для создания шаблонов. Через несколько месяцев она уже ежедневно просила чат-бота помочь с бытом: подобрать занятия для детей или обсудить идеи для огорода.

Впоследствии из-за финансового давления супруги заговорили о разводе. По словам Джеймса, юриста он не нанимал. Однако из чат-логов, к которым получила доступ полиция, он узнал, что чат-бот раздувал необоснованные страхи жены. Он якобы придумывал новые причины бояться мужа и изображал его контролирующим и агрессивным, хотя у Джеймса нет ни криминального прошлого, ни документально подтвержденной истории психических проблем.

Что именно делал чат-бот?

Сначала Шерил объясняла, что изучает яды для самозащиты, потому что боится мужа. Согласно иску, ChatGPT не прекратил разговор, а подробно отвечал на ее запросы. По крайней мере в 25 обменных сообщениях она интересовалась этой темой, а затем расчеты стали касаться человека весом около 90 килограммов.

Также бот якобы подсказал, как спрятать яд в напитке, который Джеймс пил утром, и заверил, что она сможет навсегда удалить чаты. В иске это называют ложью относительно того, как сервис хранит данные.

Как раскрыли дело?

В период с июня по сентябрь 2025 года Шерил якобы несколько раз пыталась отравить мужа. Он заметил, что энергетические напитки, которые он пил каждое утро, стали горькими на вкус. Во время самой тяжелой попытки Джеймс болел 72 часа. Он испытывал "сердечные симптомы, сильную дрожь, стреляющую боль в животе, сильную слабость и спутанность сознания настолько глубокую, что не мог составлять связные текстовые сообщения". Его 6-летний сын даже снял видео, на котором запечатлено состояние отца.

Он вызвал полицию, когда нашел рукописную записку, в которой говорилось о каких-то спрятанных вещах и упоминалась токсичная комбинация ядовитого олеандра и пяти лекарственных препаратов. В верхней части этой записки Шерил написала напоминание для себя: очистить все разговоры с ChatGPT и выйти из аккаунта. Там также были перечислены дозы, способы доставки, инструкции, как незаметно проколоть банку энергетика, и перечислены такие последствия, как "потеря сознания при проглатывании" и "смертельный исход".

Следователи просмотрели видео сына потерпевшего, а также заметили на дне банки энергетика белый порошкообразный осадок. Затем они проверили 10 банок того же энергетика из магазина и не нашли ни в одной подобного осадка, после чего выдали ордер на арест.

Во время обыска полиция обнаружила капсулы, шприцы, весы, набор для наполнения капсул, перчатки, ядовитые семена клещевины и GPS-трекер под автомобилем Джеймса.

OpenAI уже сотрудничает

В иске, поданном лично против Сэма Альтмана, утверждалось, что генеральный директор OpenAI ставил прибыль выше безопасности, ослабляя меры предосторожности.

Журналистам в компании сообщили, что сотрудничают с полицией:

Безопасность – главный приоритет. Мы заблокировали этого пользователя и передали информацию правоохранительным органам в рамках расследования,

– прокомментировал представитель OpenAI.

Потерпевший теперь требует компенсации, штрафных санкций, судебного запрета и так называемого алгоритмического удаления. Кроме того, Джеймс хочет, чтобы суд обязал OpenAI выявлять и пресекать разговоры, в которых пользователи планируют насилие в отношении конкретных людей. Кроме того, в иске Альтман обвиняется в ослаблении ограничений на ответы, касающиеся незаконных веществ. Адвокат Джеймса подчеркивает, что такие продукты созданы для того, чтобы эксплуатировать эмоции пользователей и удерживать их внимание.

Из-за отравления мужчина теперь страдает от посттравматического стрессового расстройства, бессонницы, эмоционального истощения, а также от экономического и репутационного ущерба.