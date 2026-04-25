5 идей, которые Google стоит "украсть" у других компаний для базовой версии Android

Компания Google проделала огромную работу, создавая операционную систему Android. На достаточно мощных устройствах она быстрая и удобная, ничем не уступая iOS. Но каждая компания, которая покупает лицензию, все равно окутывает ее в свою оболочку, давая собственный дизайн интерфейса и функции. Сама Google также имеет эксклюзивные возможности для смартфонов Pixel, но кое-чего им действительно не хватает.

Каких функций не хватает Google Pixel?

Удобство пользования смартфоном и впечатления, которые он вызывает, часто является результатом совокупности мелких функций. Каждая из них отдельно может казаться неважной и второстепенной, не стоящей веса, но собираясь вместе, они становятся весомым аргументом при выборе нового гаджета, пишет 24 Канал.

К сожалению, мы живем в реальности, где китайские, корейские или индийские смартфоны часто являются более удобными в плане пользования операционной системой, хотя являются более дешевыми и менее качественными, поскольку производители пытаются завоевать рынок, конкурируя с крупными корпорациями, вроде той же Google или Samsung. Для этого они не только предлагают более дешевые устройства, но и вкладываются в их программное обеспечение, чтобы в случае, когда аппаратная часть одинакова, пользователь сделал выбор в их пользу из-за мелких удобств.

Блокировка рабочего стола

Представьте ситуацию: вы держите Google Pixel, пока несете ваш чай или тарелку, или разговариваете с кем-то, или достаете что-то с полки. Когда возвращаетесь к смартфону, некоторые ваши иконки перемещены, а виджеты удалены. Оказывается, когда вы занимались своими делами, экран случайно разблокировался, пальцы зажали значки программ и виджеты, а потом удалили их или переместили в папки к другим.

Чтобы такого не происходило, некоторые Android-смартфоны, вроде Xiaomi, имеют функцию блокировки изменений главного экрана. Когда вы полностью его настроили, можно отключить возможность дальнейших изменений, чтобы перемещение или удаление элементов было невозможным.

Клонирование приложений

Функция клонирования приложений кажется настолько логичной и обыденной, что даже странно, почему Google Pixel ее не поддерживает. Не все сервисы позволяют авторизоваться в нескольких учетных записях в одном приложении, поэтому возможность держать на смартфоне копию той или иной программы является очень полезной.

На самом деле Pixel имеет похожую функцию, однако работает она совсем иначе, менее удобно. Для того, чтобы иметь копию приложения, вам нужно создать скрытое пространство, которое фактически делает новый профиль всего смартфона с копиями всех основных приложений (которые нельзя удалить). Таким образом, вы получаете не только копию той программы, которую хотите, но и клоны 12 других, которые будут висеть в памяти просто так, занимая драгоценное место. Если у вас версия на 1 терабайт, это не проблема, но пользователям со 128 гигабайтами это будет плохой новостью.

К тому же, чтобы получить доступ к этому тайному профилю, вам нужно сделать несколько дополнительных действий вместо того, чтобы просто нажать на значок на рабочем столе.

Быстрые скриншоты жестами

Google Pixel не имеют отдельного значка для быстрого скриншота в панели быстрых настроек и жестов. Чтобы сделать снимок экрана, вам нужно либо нажать две кнопки сбоку (что часто приводит к случайной блокировке), или настроить постукивание по задней панели (что заблокирует функцию для других возможностей).

Зато смартфоны Xiaomi предлагают управление жестами. Достаточно провести тремя пальцами по крану, чтобы сделать быстрый скриншот. Если вы задержите три пальца на экране, вы сможете выделить конкретную область для скриншота. Кроме того, на верхней выдвижной панели управления можно установить отдельную иконку для этого – после нажатия панель прячется, а смартфон делает снимок.

Очистка списка запущенных программ

Трудно сказать, какой логикой руководствовались разработчики Google, когда разместили кнопку закрытия всех запущенных программ слева от списка. Если у вас открыта одна или две программы, это в целом не проблема, ведь прогонку можно сделать быстро. Но если вы откроете 10 или 20 приложений, вам придется долго листать, чтобы добраться до кнопки закрытия, или закрывать каждое приложение отдельно, смахивая его с экрана.

Зато кнопка закрытия всех программ была бы уместной снизу или хотя бы справа, то есть в конце списка, чтобы пользователь видел ее сразу после открытия раздела всех запущенных приложений.

Кроме того, в Google не позаботились о возможности закрепления некоторых программ в памяти, чтобы они не закрывались вместе со всеми во время очистки. Это было бы полезно для музыкальных стримингов или видео, ведь если вы во время прослушивания нажмете кнопку "Очистить все", то закроется и ваш YouTube Music или Spotify, а это означает немедленное прекращение проигрывания музыки и видео.

Папки в списке всех программ

Смартфоны Samsung и Xiaomi позволяют удобно сортировать все ваши установленные приложения в общем списке, который вызывается свайпом снизу вверх. Это позволяет сгруппировать их по темам, функциям или другим категориям. Например, если вы не хотите держать все приложения Google в папке на рабочем столе, их можно хранить в общем списке.

Однако в смартфонах Pixel это невозможно, ведь все приложения там представлены единым списком без всякой возможности сортировки.