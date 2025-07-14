Этот чехол для телефона имитирует человеческую кожу реагируя на солнечные лучи

Новый чехол для телефона Skincase поражает своим необычным дизайном, ведь он выглядит и ощущается как настоящая человеческая кожа. Этот аксессуар даже реагирует на солнечный свет, меняя цвет, будто получает ожоги.

Создатели Skincase стремились создать не просто аксессуар для телефона, а настоящее напоминание о важности защиты от солнца. Исследователь Марк Тейсье в сотрудничестве с Virgin Media O2 использовал силикон с добавлением УФ-реактивных компонентов при создании чехла. Теперь он меняет цвет под воздействием ультрафиолетового излучения, имитируя солнечный ожог, рассказывает 24 Канал.

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Целью создания Skincase стало желание обратить внимание на проблему недостаточного использования солнцезащитных средств. Исследования показали, что люди значительно чаще проверяют свои телефоны, чем наносят крем от солнца во время пребывания на улице в часы пик УФ-излучения. Поэтому этот чехол в реальном времени демонстрирует, как кожа может пострадать от солнца, побуждая пользователей позаботиться о себе.

Для создания реалистичного вида и текстуры Марк Тейсье использовал комбинацию 3D-печати и ручного скульптурирования, добавляя морщины на поверхность чехла. Skincase доступен в трех разных оттенках кожи, каждый из которых по-разному реагирует на УФ-лучи, создавая уникальный эффект "ожога".

Важно отметить, что хотя чехол выглядит жутко реалистично, он полностью синтетический. Его цель – не пугать, а напоминать о серьезности воздействия ультрафиолета, который может приводить к раку кожи при длительном воздействии без защиты.

Сейчас Skincase является прототипом и не доступен для продажи, но его появление уже вызвало оживленное обсуждение в сети.

Марк Тейсье не впервые работает с подобными технологиями. Еще в 2019 году он представил искусственную кожу для смартфонов, которая могла реагировать на прикосновения, например, на щипки или поглаживания, имитируя эмоциональный отклик. Этот проект также вызвал неоднозначную реакцию, но подчеркнул интерес дизайнера к сочетанию цифрового мира с физическим самочувствием человека.