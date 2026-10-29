Спасение от мусора и жары: черепица, изготовленная из пакетов, показала уникальные свойства

Ученые превратили выброшенные полиэтиленовые пакеты в инновационную черепицу под названием "пластобетон". Новый кровельный материал защищает здания от жары на 16 градусов Цельсия лучше, чем обычный бетон.

Как из пластиковых отходов создали строительный материал

Группа исследователей решила найти практическое применение пластиковым пакетам, которые годами загрязняют окружающую среду и распадаются на опасный микропластик. Согласно исследованию, ученые собрали выброшенные пакеты на улицах и возле магазинов в Пакистане, чтобы в лаборатории превратить их в прочную черепицу, пишет Clarin.

Для создания материала, который авторы назвали пластобетоном (plastocrete), собранное сырье сначала тщательно очистили от грязи. После этого пластик поместили в специальную установку для нагрева и плавления. Обычно полиэтиленовые пакеты плавятся при температуре 110–130 градусов Цельсия, однако ученые разогрели массу до 200–250 градусов Цельсия, чтобы добиться необходимой для формования консистенции.

Полученную горячую смесь разлили в специальные формы и спрессовали для удаления внутренних пустот. Материал выдерживали в течение 24 часов при комнатной температуре, после чего извлекли готовые образцы для тщательного тестирования.

Превосходная теплоизоляция и первые ограничения

В ходе испытаний новая черепица продемонстрировала впечатляющие показатели теплоизоляции по сравнению с обычной железобетонной плитой. Образец из пластобетона толщиной 3,8 сантиметра нагрелся максимум до 43 градусов Цельсия, тогда как контрольная бетонная плита разогрелась до 60 градусов Цельсия. Более тонкая черепица толщиной примерно 1,3 сантиметра показала результат 44 градуса Цельсия, что на 16 градусов Цельсия холоднее традиционного бетона.

Несмотря на выдающиеся изоляционные свойства, материал имеет существенные технологические ограничения. Пластобетон продемонстрировал значительно более низкую прочность на сжатие, чем классический бетон. Из-за этого его нельзя применять в качестве опорного конструкционного элемента, подвергающегося изгибающим нагрузкам.

Эти черепицы можно использовать для футеровки канализационных труб и каналов или в зонах с риском химического воздействия, ведь они идеально подходят для теплоизоляции кровель и наружных стен,

– прокомментировал руководитель исследования Файзан Халид Батт.

Ученый добавил, что изготовление смеси из пластобетона требует значительно меньше времени, поэтому такие блоки были полностью готовы к использованию уже через 24 часа, в отличие от бетона, которому требуется 25–28 дней для полного затвердевания и достижения необходимой прочности.

Перспективы переработки

В настоящее время технология требует высоких температур при нагревании, поэтому инженерам еще предстоит изучить долговечность материала, выбросы в процессе производства и подобрать специальные добавки для ускорения плавления. Помимо пакетов, ученые рассматривают возможность добавления в смесь измельченных бутылок, что существенно расширит потенциал утилизации бытовых отходов.