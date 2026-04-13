Черная дыра проснулась через 100 млн лет и устроила "космический взрыв"

В далекой галактике астрономы зафиксировали повторное "пробуждение" сверхмассивной черной дыры. После почти 100 миллионов лет тишины она снова начала выбрасывать мощные струи плазмы, создав структуру гигантских масштабов.

Астрономы получили одни из самых четких изображений так называемой "перезапущенной" черной дыры, которая после длительной паузы снова стала активной. Речь идет об объекте в центре галактики J1007+3540, где сверхмассивная черная дыра внезапно возобновила выбросы энергии после примерно 100 миллионов лет покоя. Об этом пишет ScienceDaily.

Смотрите также Возвращение с Луны: ночью приземлится экипаж Artemis 2 и вот что стоит об этом знать

Почему черная дыра "проснулась" и что произошло дальше?

Эти выбросы образуют мощные струи плазмы, которые простираются почти на миллион световых лет. Именно из-за масштаба и силы явления исследователи сравнивают его с космическим вулканом.

Наблюдения показали, что новые струи не просто расширяются в космосе. Они сталкиваются с экстремальной средой – плотным и горячим газом в пределах большого скопления галактик. Из-за этого давления потоки искривляются, сжимаются и приобретают хаотичную форму.

Данные получили с помощью радиотелескопов LOFAR в Нидерландах и модернизированного GMRT в Индии. Именно радионаблюдения позволили увидеть как новые, так и старые следы активности черной дыры.

Одна из ключевых особенностей этой галактики – наличие нескольких "слоев" активности. Внутри видны яркие молодые струи, которые свидетельствуют о недавнем пробуждении. Вокруг них – остатки старых выбросов, что уже потеряли энергию и постепенно угасают.

Такой рисунок указывает на то, что черная дыра работает циклично: она периодически "включается" и "выключается" в течение космических масштабов времени. Исследователи называют такие системы эпизодическими активными галактическими ядрами.

Как пишет Livescience, среда вокруг J1007+3540 играет важную роль в формировании ее структуры. Из-за чрезвычайно высокого давления горячего газа струи вынуждены менять направление, искривляться и даже сжиматься. Например, северная часть выбросов выглядит сильно деформированной, а потоки плазмы отклоняются в сторону под действием внешних сил.

Кроме этого, астрономы обнаружили длинный слабый "хвост" излучения, который тянется на юго-запад. Он образовался из-за того, что магнитизированная плазма буквально "тянется" сквозь межгалактическую среду, оставляя след на миллионы лет.

Анализ спектра излучения показал, что в некоторых участках частицы уже очень старые и потеряли значительную часть энергии. Это еще раз подтверждает, что черная дыра пережила несколько фаз активности.

Подобные системы помогают ученым лучше понять поведение черных дыр. В частности, они дают ответы на вопросы, как часто происходят циклы активности, как меняются струи со временем и как среда влияет на форму галактик.

В случае J1007+3540 видно, что развитие галактики – это не плавный процесс. Он напоминает постоянную борьбу между мощными выбросами черной дыры и давлением окружающей среды.

В дальнейшем ученые планируют провести более детальные наблюдения с более высоким разрешением. Они хотят глубже исследовать центральную часть галактики и проследить, как новые струи ведут себя в сложной среде.