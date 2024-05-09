Ранняя Вселенная развивалась иначе, чем мы думали: черные дыры эволюционировали быстрее галактик

Недавнее исследование с использованием данных космической обсерватории имени Джеймса Уэбба дало новое понимание эволюции черных дыр в ранней Вселенной. Ученые предполагают, черные дыры эволюционировали быстрее, чем галактики в течение того же периода.

Космическая обсерватория имени Джеймса Уэбба с ее уникальной способностью заглянуть в глубины раннего космоса внесла ценную ясность в давние вопросы, связанные с эволюцией черных дыр. Изучая данные примерно 13 миллиардов лет назад, обсерватория позволила исследователям оценить размеры черных дыр и галактик в эту решающую эпоху, предоставив важные подсказки относительно их относительной скорости эволюции.

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В исследовании, опубликованном в Astrophysical Journal группой астрономов из Массачусетского технологического института (MIT), было изучено шесть квазаров, расположенных примерно на расстоянии одного миллиарда световых лет от Большого взрыва.

Квазары, активные ядра галактик, содержат сверхмассивные черные дыры, окруженные аккреционными дисками из интенсивно нагретой материи. Передовые возможности Космической обсерватории имени Джеймса Вебба позволили отделить свет, излучаемый звездами, от света, излучаемого этими аккреционными дисками, даже на огромных расстояниях.

Что это дало?

Измерения, проведенные в рамках исследования, показали, что черные дыры в центрах древних галактик имели массу, примерно эквивалентную 10% масс окружающих звезд. Хотя эта пропорция кажется скромной, она резко контрастирует со сверхмассивными черными дырами, найденными в современных галактиках, которые обычно составляют лишь 0,1% от массы своей галактики.

Такая значительная разница свидетельствует о том, что черные дыры в ранней Вселенной претерпели быстрые эволюционные процессы, которые опережали эволюцию их галактик-хозяев.

Кроме того, исследование предполагает, что сверхмассивные черные дыры могли возникнуть из более массивных первичных черных дыр, чем предполагалось ранее. В пользу этой гипотезы свидетельствуют наблюдения, что уже через миллиард лет после Большого взрыва черные дыры достигли массы от нескольких миллионов до миллиардов масс Солнца, и это явление требует дальнейшего изучения научным сообществом.

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Результаты этого исследования не только углубляют наше понимание ранней Вселенной, но и поднимают интригующие вопросы о формировании и эволюции черных дыр и галактик в космических временных масштабах.

Космическая обсерватория имени Джеймса Вебба продолжает помогать разгадывать тайны космоса и обещает предоставить неоценимую информацию о фундаментальных процессах, формирующих вселенную, какой мы ее знаем.