Червячное полнолуние уже над Украиной: как наблюдать полнолуние марта

Вечером 3 марта над Украиной взошло Червячное полнолуние – первое полнолуние метеорологической весны. По состоянию на 18:20 спутник уже поднялся над восточным горизонтом и при ясной погоде его хорошо видно невооруженным глазом.

Где и как сейчас наблюдать полнолуние?

Полная фаза Луны наступила сегодня в 13:38 по киевскому времени, но самый эффектный момент – именно сейчас. После восхода Луна традиционно выглядит больше и ярче, рассказывает 24 Канал.

Это знакомая многим оптическая иллюзия: когда небесное тело находится низко над горизонтом, мозг "сравнивает" его с объектами на земле, и диск кажется значительно массивнее.

По состоянию на это время в Киеве, Львове, Днепре, Одессе и других городах полнолуние уже можно наблюдать над восточным горизонтом. Если вам повезло с погодой – достаточно просто выйти на балкон или на улицу и посмотреть в восточном направлении.

Несколько советов для лучшего наблюдения

За годы работы в редакции я не раз убеждался: чтобы получить максимум впечатлений от полнолуния, не нужен телескоп.

Вот что стоит сделать прямо сейчас:

Найдите открытый восточный горизонт. Чем меньше многоэтажек и деревьев – тем лучше.

Дайте глазам 10 – 15 минут адаптироваться к темноте. Избегайте яркого света смартфона.

Попробуйте сфотографировать Луну с привязкой к городскому пейзажу. Когда она низко, кадры получаются особенно атмосферными.

Используйте штатив или опору. Даже небольшая стабилизация поможет получить более четкий снимок.

Если есть бинокль – обязательно воспользуйтесь им. На границе света и тени хорошо видно кратеры и рельеф поверхности.

Будет ли что смотреть позже?

Полнолуние будет оставаться ярким в течение всей ночи. Даже после того, как Луна поднимется выше, она сохранит характерный полный диск. Если в вашем регионе сейчас облачно, стоит проверить небо ближе к 21:00 – 23:00 – иногда прояснения приходят уже после захода солнца.

Поделитесь своими фото с нами! Полнолуние это всегда момент, который хочется сохранить. Если вам удалось сделать красивый кадр сегодня вечером, надсилайте свои фото в редакцию или делитесь ими в комментариях с указанием города и авторства. Самые интересные снимки мы опубликуем в отдельной подборке.

Почему "Червячное полнолуние"?

Червячное полнолуние – традиционное название мартовского полнолуния. Оно связано с началом весеннего потепления, когда почва оттаивает и появляются дождевые черви. Название происходит из древних сезонных наблюдений, которые помогали людям ориентироваться в природном календаре задолго до современных дат.