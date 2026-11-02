Четыре города США могут превратиться в пустыни к 2080 году

Из-за изменения климата четыре американских города могут к 2080 году превратиться в пустынный биом. Такой прогноз сделали исследователи с помощью машинного обучения, учтя изменения температуры, растительности, землепользования и выбросов.

В исследовании, представленном на конференции Arctic Frontiers в 2023 году, использовалась модель машинного обучения для прогнозирования изменений биомов в США. Ученые учли сценарии будущего землепользования, роста населения, развития экосистем и выбросов парниковых газов. Об этом пишет BGR.

Какие города могут превратиться в пустыни?

По результатам моделирования, к 2080 году некоторые территории, которые сейчас покрыты умеренными и бореальными лесами, могут превратиться в пустынный биом. Среди больших городов, на которые распространяется этот прогноз, – Бейкерсфилд и Ланкастер в Калифорнии, Рино в Неваде и Пуэбло в Колорадо.

В то же время авторы модели оценивают ее точность примерно в 67%. Они также предупреждают, что использованные прогнозные сценарии могли создать определенное смещение в сторону прогнозирования опустынивания. Поэтому результаты не стоит воспринимать как гарантированный прогноз.

Как изменится климат в этих городах?

Бейкерсфилд, Калифорния. Население – более 422 тысяч человек.

Город расположен в южной части долины Сан-Хоакин – одного из важных сельскохозяйственных регионов США. Благодаря плодородным почвам и системам орошения здесь выращивают значительные объемы сельскохозяйственной продукции.

В настоящее время растительность города представлена преимущественно лугами и лесистыми территориями вдоль рек. Хотя по некоторым климатическим классификациям Бейкерсфилд уже считается пустыней, модель, основанная на типах растительности, прогнозирует переход к пустынному биому к 2080 году.

Усиление жары и засух может ухудшить состояние почв и повлиять на сельское хозяйство. Последствия будут ощущаться не только в самом городе, но и за его пределами, поскольку регион играет важную роль в продовольственном производстве Калифорнии.

Рино, Невада. Население – более 640 тысяч человек.

Рино расположен у горного массива Сьерра-Невада. Город известен возможностями для активного отдыха, в частности велоспорта и горнолыжного туризма.

Согласно классификации, учитывающей растительность, в настоящее время эта территория относится к умеренным открытым хвойным редколесьям. Однако к 2080 году она может перейти в пустынный биом.

Такие изменения угрожают местным видам растений и животных, которые зависят от нынешней экосистемы. Часть из них уже находится под угрозой исчезновения. Поэтому последствия могут оказаться гораздо серьезнее, чем простое повышение температуры.

Ланкастер, Калифорния. Население – более 170 тысяч человек.

Ланкастер расположен примерно в часе езды к северу от Лос-Анджелеса. Его климат уже характеризуется жарким засушливым летом и более прохладной зимой.

В настоящее время эту территорию классифицируют как степной биом. Здесь растут кусты шалфея, деревья юкки коротколистной (Joshua trees) и полевые маки. Степи получают больше осадков, чем пустыни, но их недостаточно для формирования лесов.

Модель прогнозирует, что дальнейшее потепление и сокращение доступной влаги могут привести к исчезновению части степной растительности. Это повлияет на местные виды животных, природные ландшафты и виноделие, которое является одной из особенностей региона.

Пуэбло, Колорадо. Население – более 110 тысяч человек.

Пуэбло расположен вдоль реки Арканзас. В городе около 300 солнечных дней в году, а местные плодородные почвы позволяют выращивать разнообразные культуры, в частности зеленый перец чили, которым славится регион.

Сейчас территория относится к умеренным открытым хвойным редколесьям. Однако к 2080 году она также может перейти в пустынный биом.

Если прогноз оправдается, регион столкнется с усилением засух, более высокими температурами и повышенным риском лесных пожаров. Изменения затронут не только сельское хозяйство, но и местную флору и фауну.

Обязательно ли эти города станут пустынями?

Нет. Исследование описывает возможный сценарий, а не неизбежное будущее. Точность модели составляет около 67%, а сами авторы признают потенциальное смещение прогноза в сторону опустынивания.

Важно также понимать, что переход к пустынному биому не означает, что города покроются песком или станут непригодными для жизни. Речь идет прежде всего об изменении естественной растительности и экосистем под влиянием более жаркого и сухого климата.

Даже если самые пессимистичные сценарии не реализуются, постепенное сокращение доступной влаги, усиление жары и изменения природных сред обитания могут создать серьезные проблемы для жителей этих регионов.