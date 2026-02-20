Гигиена смартфона: как безопасно очистить экрана и порты Android

Смартфоны постоянно контактируют с руками, карманами и сумками, поэтому быстро накапливают грязь и микробы. Регулярная очистка помогает поддерживать не только опрятный вид, но и нормальную работу устройства. Вот пошаговые советы, как безопасно провести глубокую очистку Android-гаджета.

Смартфон сопровождает нас повсюду – дома, на работе, в транспорте. Вместе с этим он собирает пыль, ворс и бактерии. Поэтому время от времени стоит проводить полную очистку, придерживаясь рекомендаций производителей.

С чего начать и как не навредить устройству?

Сначала выключите устройство, отсоедините зарядный кабель и наушники, если они подключены. Если вы пользуетесь чехлом, снимите его и очистите отдельно. Сам смартфон положите на устойчивую поверхность, чтобы он не скользил во время процедуры.

Материал чехла определяет способ ухода. Пластиковые модели можно мыть теплой водой с мылом или обрабатывать спреем без аммиака. При необходимости допускается использование отбеливателя, но только для пластика – силикон он может повредить. Силиконовые и резиновые чехлы хорошо очищаются водой с моющим средством для посуды, а пятна можно аккуратно обработать содой. Если аксессуар изготовлен из дерева или кожи, лучше воспользоваться специальным средством для соответствующего материала – распылять его нужно не на сам чехол, а на салфетку из микрофибры.

пока чехол высыхает, можно перейти к самому смартфону. И Google, и Samsung и Samsung советуют использовать мягкую безворсовую ткань. Лучше всего подойдет микрофибра – она удаляет пыль, отпечатки пальцев и легкие загрязнения с дисплея, задней панели, камер и рамки.

Если на корпусе есть более сложные пятна – например, следы косметики – смочите край салфетки дистиллированной водой и осторожно протрите поверхность. Для экрана можно применять салфетки для дисплеев или средство для очистки очков. Для задней панели подойдут влажные салфетки без мыла и отбеливателя. Важно не распылять никакие жидкости непосредственно на телефон – сначала нанесите их на ткань.

Для дезинфекции производители позволяют использовать салфетки на основе 70% изопропилового спирта. Samsung также упоминает растворы с гипохлоритной кислотой или с содержанием более 70% этанола или изопропанола. Отбеливателем обрабатывать смартфон нельзя. После нанесения дезинфицирующего средства поверхность следует сразу вытереть сухой салфеткой.

Особое внимание уделите портам – USB-C, разъему для наушников 3,5 мм, если он есть, и отверстиям динамиков. В них накапливается пыль, что может влиять на зарядку и качество звука. Использовать жидкость для очистки портов нельзя. Также производители, в частности Apple, Google и Samsung, не рекомендуют применять сжатый воздух. Для динамиков подойдет сухая мягкая кисточка. Если в разъеме для зарядки виден ворс, его можно очень осторожно убрать деревянной зубочисткой.

Глубокая очистка не занимает много времени, но делать ее ежедневно не нужно. Достаточно регулярно протирать экран и чехол сухой микрофиброй, а полную процедуру проводить периодически или по необходимости. Частоту дезинфекции каждый определяет самостоятельно.

Исследование, опубликовано в журнале Antimicrobial Resistance & Infection Control в начале 2026 года, показало, что обработка телефонов медработников 70% изопропанолом существенно уменьшает микробное загрязнение. Другое исследование 2024 года в South African Medical Journal установило, что раствор из 70% изопропилового спирта был на 67% эффективнее ультрафиолетового обеззараживания в борьбе с патогенами на смартфонах в отделении интенсивной терапии. Это подтверждает, что регулярная дезинфекция помогает не только избавиться от пыли, но и уменьшить количество опасных микроорганизмов.