Не такая уж ерунда: в слепом тесте читатели отдали предпочтение ИИ-текстам, а не написанным людьми

Современные технологии научились имитировать человеческое творчество настолько искусно, что даже опытные читатели не замечают разницы. Новое масштабное исследование показало ошеломляющие результаты: тексты, сгенерированные искусственным интеллектом, нравятся людям больше, чем работы профессиональных авторов.

Почему мы выбираем алгоритмы?

Исследователи из Университета Вилланова привлекли к эксперименту 2 587 взрослых участников в возрасте от 18 до 81 года. Им предложили прочитать шесть рассказов: три из них были написаны профессиональными авторами для престижных литературных журналов, а остальные три представляли собой версии тех же самых историй, созданные ChatGPT, пишет Earth.

Результаты оказались неожиданными. Читатели оценили качество произведений искусственного интеллекта выше, чем человеческую прозу. Более того, "машинные" тексты вызывали более глубокое погружение в сюжет, лучше удерживали внимание и провоцировали более сильный эмоциональный отклик. Оценка проводилась по специальной шкале Story World Absorption Scale, которая измеряет уровень ментального и эмоционального вовлечения.

В нашем исследовании участники поставили самые высокие оценки историям, о которых им сказали, что их написали люди, хотя на самом деле автором был искусственный интеллект,

– прокомментировала старший автор исследования и сотрудница кафедры психологических и мозговых наук Университета Вилланова Дина Вайсберг.

Исследователи объяснили такой выбор простотой восприятия. Тексты ChatGPT обычно более прямые, понятные и имеют четко выраженные темы. Зато тексты, написанные людьми, часто бывают сложнее, требуя от читателя больше усилий для анализа подтекстов. Несмотря на распространенное мнение о ценности творческой глубины, массовая аудитория подсознательно выбирает предсказуемость и легкость изложения.

Иллюзия контроля и реальная грамотность

Наиболее тревожным оказался факт, что люди практически не способны отличить машину от человека. На одном из этапов эксперимента точность определения автора составила всего 39,93%, что даже хуже, чем случайное угадывание. Участники часто опирались на ложные признаки "человечности", которые на самом деле сгенерировал алгоритм.

Даже читатели с большим литературным опытом не продемонстрировали лучших результатов.

Помогла лишь техническая осведомленность. Те, кто обладал высоким уровнем грамотности в сфере технологий, смогли идентифицировать специфические паттерны ИИ, такие как характерное использование тире или специфические конструкции предложений.

Поскольку модели становятся все более совершенными, ученые прогнозируют, что в скором времени различить человеческое и машинное творчество станет практически невозможно. Это создает новые вызовы для общества, ведь алгоритмы уже сейчас эффективно влияют на наше мнение в социальных сетях и даже демонстрируют больше "эмпатии" в общении с пациентами, чем врачи.