Исследователи провели эксперимент и попросили 12 ведущих моделей искусственного интеллекта высказать самые противоречивые мнения о людях. Большинство алгоритмов пришли к одному и тому же неутешительному выводу относительно человеческого поведения.

Что именно модели ИИ думают о человеческой природе

Как сообщает издание Tom's Guide со ссылкой на эксперимент платформы ModelCompare, специалисты протестировали 12 известных систем искусственного интеллекта, в частности ChatGPT, Claude, Gemini, Grok и DeepSeek.

Исследователи трижды задавали каждому чат-боту вопрос о его самом противоречивом мнении о людях. Из 35 полученных ответов 29 отражали один и тот же факт: люди ценят принадлежность к группе гораздо больше, чем поиск объективной правды.

"Люди лучше будут ошибаться вместе, чем быть правыми в одиночестве",

– прокомментировал искусственный интеллект Grok 4.7.

Другие разработки высказали не менее острые мнения:

Модель GPT-6.1 Sol отметила, что человеческий интеллект часто служит лишь для создания более убедительных оправданий.

Gemini 4 Argon подчеркнула, что люди используют ум для защиты решений, принятых под влиянием инстинктов.

Эксперты также зафиксировали позицию DeepSeek V4 Pro, в которой говорится об умении рационализировать собственные убеждения вместо их критического анализа.

Mistral Large 4 назвала человеческое сознание эволюционным сбоем.

Как нейросети видят людей при создании изображений

Организаторы эксперимента привлекли не только текстовые чат-боты, но и шесть генераторов изображений. В 10 из 12 сгенерированных иллюстраций ИИ изобразил людей как зависимых от гаджетов потребителей, которые разрушают окружающую среду и листают смартфоны, не замечая опасности вокруг.

Интересное исключение продемонстрировала модель Claude Opus 5.5, которая в одном из ответов предположила, что люди гораздо добрее и отзывчивее, чем сами считают. Однако в остальных ответах этот чат-бот также поддержал тезис о человеческом конформизме.

Почему алгоритмы сделали именно такие выводы

Психологи объясняют подобное поведение концепцией мотивированного рассуждения, когда стремление сохранить социальную идентичность определяет восприятие информации. В то же время этот эксперимент не является строгим научным доказательством, ведь алгоритмы не обладают убеждениями, а лишь воспроизводят написанные людьми тексты, которые они ранее выучили. Таким образом, испытание скорее демонстрирует, как именно человечество описывает собственную природу.