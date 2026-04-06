Для чего нужны три точки в верхней части приложений на iPad

В новых версиях iPadOS появились элементы управления, знакомые пользователям Mac. Три цветные кнопки в верхней части окон помогают быстро управлять приложениями, изменять их размер и организовывать рабочее пространство.

С обновлением iPadOS 26, которое вышло в конце 2025 года, планшеты Apple получили новые инструменты для продуктивной работы. Одно из ключевых нововведений – появление трех кнопок управления окнами, похожих на те, что давно используются на Mac. Об этом пишет BGR.

Как работают три кнопки в окнах iPad?

Эти три точки появляются в верхней части приложения, когда оно открыто не на весь экран. После нажатия они разворачиваются в привычные элементы управления. Их логика проста: зеленая кнопка переводит приложение в полноэкранный режим, красная закрывает его, а желтая сворачивает. При этом свернутое приложение, по-прежнему на iPad, остается активным в фоновом режиме.

Кроме базовых функций, эти кнопки открывают доступ к более широким возможностям управления окнами. Если зажать зеленую кнопку, появится меню конфигурации. Оно позволяет изменять размер окон, перемещать их и располагать на экране в различных вариантах.

В разделе Move & Resize можно быстро закрепить приложение в определенной части дисплея – слева, справа, сверху или снизу. Аналогичного эффекта можно достичь жестами, перемещая активное окно в соответствующую сторону. Опция Fill & Arrange позволяет упорядочить сразу несколько приложений – например, разместить два, три или четыре окна симметрично на экране.

Есть также режим Slide Over. Он позволяет закрепить выбранное приложение поверх других. В этом случае окно получает полупрозрачную рамку и может свободно перемещаться, не перекрываясь другими программами.

Как пишет Slash gear, стоит учитывать, что эти кнопки неактивны по умолчанию. Они появляются только тогда, когда приложение работает в оконном режиме, а не на весь экран. Чтобы включить эту функцию, нужно зайти в настройки iPad, открыть раздел открыть раздел Multitasking & Gestures и выбрать один из режимов – Windowed Apps или Stage Manager.

Есть и более быстрый способ переключения. Достаточно открыть Центр управления, проведя вниз от верхнего правого угла экрана. Там можно мгновенно включить или выключить нужный режим. Если зажать соответствующую кнопку, откроется меню выбора между различными вариантами многозадачности.

Благодаря этим изменениям iPad еще больше приближается к ноутбукам по возможностям работы с несколькими приложениями одновременно.