В Нидерландах открылся крупнейший в Европе музей Apple

В нидерландском Утрехте открылся крупнейший в Европе музей Apple. Его запуск приурочили к 50-летию компании, а экспозиция охватывает десятки лет истории бренда.

В городе Утрехт заработал новый музей, посвященный истории Apple. Он открылся 2 апреля и уже позиционируется как крупнейшее подобное пространство в Европе. Об этом пишет 9to5mac.

Что можно увидеть в новом музее Apple?

Экспозиция занимает более 21 тысячи квадратных футов и разделена на тематические зоны, которые охватывают различные этапы развития компании. Посетители могут увидеть как культовые продукты Apple, так и специально созданные инсталляции, воссоздающие ключевые моменты ее истории.

Одной из главных аттракций стала реконструкция гаража родителей Стива Джобса – места, где фактически начиналась история компании. Кроме этого, в музее есть тематический коридор Think Different, который отсылает к известной рекламной кампании Apple.

Экспозиция также рассказывает о периоде, когда Стив Джобс оставил Apple, и его деятельность в компании NeXT. Таким образом музей охватывает не только успехи бренда, но и сложные этапы его развития.

Как пишет TechRadar, проект реализовали при участии предпринимателя Эда Бинделса – основателя и председателя Apple Museum Foundation. К созданию экспозиции присоединились более 50 волонтеров, среди которых техники, коллекционеры и историки. Они собрали тысячи экспонатов, часть которых перевезли из предыдущего музея Apple в Вестерборке.

Музей работает ежедневно, кроме понедельника и вторника, с 10:00 до 17:00. Вход организован по временным слотам каждые 15 минут, а последних посетителей впускают в 16:00. Локация расположена по адресу Proostwetering 5d в Утрехте, рядом есть паркинг.

Новое пространство имеет целью показать, как за 50 лет Apple превратилась из небольшого стартапа в одну из самых влиятельных технологических компаний мира.