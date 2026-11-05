Позаботьтесь о защите учетной записи в ChatGPT, поскольку последствия ее кражи будут страшными

Взлом профиля ChatGPT открывает киберпреступникам доступ к рабочим документам, финансовым записям и приватным тайнам. Специалисты по безопасности предупредили о последствиях утечки переписки и объяснили план действий в случае атаки.

Чем грозит потеря доступа к чат-боту

Искусственный интеллект стремительно превратился в повседневного помощника миллионов пользователей, где люди хранят личные переживания, рабочие документы и финансовые вопросы. Как пишет издание Blu Radio со ссылкой на отчет компании по кибербезопасности ESET, потеря контроля над учетной записью ChatGPT несет серьезные угрозы не только для владельца профиля, но и для его окружения и коллег.

Согласно исследованию Google, 45 процентов людей используют ИИ как в профессиональной, так и в личной жизни. Когда мошенники проникают в профиль, главной опасностью становится полный доступ к истории чатов и загруженным файлам, включая контракты и банковские отчеты.

Полученную информацию злоумышленники используют для создания убедительных мошеннических схем. Зная имя руководителя, детали незавершенной сделки, специфику семейных проблем, недавние или запланированные покупки, планы поездок или другие данные, киберпреступники легко подделывают обращение к жертве. Например, они могут отправить вам письмо по электронной почте, в котором будет упомянуто что-то из вашей жизни, о чем вы говорили с ИИ. Увидев это, вы с большей вероятностью откроете ссылку в письме, поскольку посчитаете его подлинным.

Тот, кто использует ChatGPT для общих и повседневных запросов, не сталкивается с такими же последствиями, как человек, который делится информацией о клиентах и внутренними документами своей компании,

– прокомментировал исследователь по информационной безопасности ESET Latin America Марио Микуччи.

Опасность возрастает, если к системе подключены внешние сервисы или приложения, через которые злоумышленники могут просматривать файлы или действовать от вашего имени. Например, они могут извлечь ваши записи из Notion, получить данные из Slack, информацию из календаря и т. д.

Срочные меры для защиты учетной записи

Заметив незнакомые диалоги, изменения в настройках или уведомления о подозрительной активности, следует немедленно сменить пароль. Новый пароль не должен повторять комбинации с других сайтов. Если для входа использовалась учетная запись Google или Microsoft, следует обновить пароли и на этих платформах, после чего принудительно завершить все активные сессии в настройках безопасности ChatGPT.

Специалисты советуют обязательно проверить разрешения интегрированных сервисов и включить двухфакторную аутентификацию, что создает надежный дополнительный барьер.

Например, в ESET рекомендуют использовать уникальный и надежный пароль, включить двухфакторную аутентификацию, не делиться паролями, финансовыми данными или конфиденциальной информацией, проверять разрешения приложений и подключенных интеграций, обновлять операционную систему, браузер и антивирусное решение, а также остерегаться срочных или неожиданных сообщений,

– добавил Марио Микуччи.

Ключевым правилом остается внимательный контроль за тем, какие именно сведения попадают в диалоговое окно. Ранее 24 Канал сообщал, что ChatGPT незаметно создает подробные психологические профили пользователей на основе сохраненной переписки. Такие профили могут храниться в памяти ИИ и быть доступными хакерам.

Именно поэтому личные материалы, сведения третьих лиц и служебные тайны требуют осторожного обращения во время любых сессий с ИИ.