Что сделать со старой машиной: практические варианты

Старый автомобиль не обязательно отправлять на металлолом. Его детали и конструкцию можно использовать в быту – от мебели до источника энергии. Есть несколько простых идей, как превратить ненужную машину в нечто полезное или даже стильное.

Старые вещи часто получают вторую жизнь, и автомобили – не исключение. Даже если машина больше не ездит, ее части могут стать основой для различных практических или декоративных решений. Об этом пишет BGR.

Как можно повторно использовать старый автомобиль?

Один из самых простых вариантов – использование сидений. Если они в хорошем состоянии, их можно превратить в кресла, лавки или даже небольшой диван. Такая мебель подходит для гаража, террасы или двора. При необходимости ее можно перетянуть тканью или добавить наполнитель для комфорта.

Еще одна идея – создание вазонов или декоративных элементов для сада. Шины, диски, части кузова или даже багажник могут служить контейнерами для растений. В то же время не стоит использовать такие емкости для выращивания пищи из-за возможных токсинов.

Аккумулятор от автомобиля, если он еще работает, можно применить как резервный источник питания. Его подключают к зарядному устройству или солнечной панели и используют для освещения или мелких электроприборов. При этом важно соблюдать правила безопасности.

Как пишет Auto trim group, некоторые части авто подходят для изготовления мебели. Например, капот или двери могут стать столешницей, а борт пикапа – основой для стола или полки. При желании поверхности можно отшлифовать и покрасить для лучшего вида.

Наконец, автомобиль можно восстановить. Если техническое состояние позволяет, его реально вернуть к жизни. А если нет – салон можно обустроить как место для отдыха или даже превратить машину в небольшой прицеп или кемпер.