Старі речі часто отримують друге життя, і автомобілі – не виняток. Навіть якщо машина більше не їздить, її частини можуть стати основою для різних практичних або декоративних рішень. Про це пише BGR.

Як можна повторно використати старий автомобіль?

Один із найпростіших варіантів – використання сидінь. Якщо вони в хорошому стані, їх можна перетворити на крісла, лавки або навіть невеликий диван. Такі меблі підходять для гаража, тераси чи подвір’я. За потреби їх можна перетягнути тканиною або додати наповнювач для комфорту.

Ще одна ідея – створення вазонів або декоративних елементів для саду. Шини, диски, частини кузова чи навіть багажник можуть слугувати контейнерами для рослин. Водночас не варто використовувати такі ємності для вирощування їжі через можливі токсини.

Акумулятор від автомобіля, якщо він ще працює, можна застосувати як резервне джерело живлення. Його підключають до зарядного пристрою або сонячної панелі та використовують для освітлення чи дрібних електроприладів. При цьому важливо дотримуватись правил безпеки.

Як пише Auto trim group, деякі частини авто підходять для виготовлення меблів. Наприклад, капот або двері можуть стати стільницею, а борт пікапа – основою для столу чи полиці. За бажання поверхні можна відшліфувати та пофарбувати для кращого вигляду.

Нарешті, автомобіль можна відновити. Якщо технічний стан дозволяє, його реально повернути до життя. А якщо ні – салон можна облаштувати як місце для відпочинку або навіть перетворити машину на невеликий причіп чи кемпер.