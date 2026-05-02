Как использовать Gemini в Android Auto: 5 полезных сценариев: 5 полезных сценариев

В системе Android Auto появился новый голосовой ассистент Gemini, который заменил Google Assistant. Он работает голосом и помогает управлять навигацией, уведомлениями и мультимедиа, не отвлекая водителя от дороги.

Интеграция Gemini в Android Auto меняет подход к взаимодействию с автомобильной системой. Ассистент работает через голосовые команды, но больше не требует четко заданных фраз – запросы можно формулировать на естественном языке. Это позволяет быстрее выполнять задачи, не отрывая внимание от управления. Об этом пишет BGR.

Как Gemini помогает во время поездки?

Чтобы начать пользоваться, нужно установить приложение Gemini на смартфон. После этого ассистент активируется фразой "Hey Google", кнопкой микрофона на экране или через руль. Система сразу подсказывает, если функция доступна.

Одна из наиболее практичных возможностей – работа с электронной почтой. Gemini может находить нужные письма, кратко пересказывать их содержание и даже использовать информацию для других задач. Например, если билеты на событие хранятся в почте, ассистент найдет адрес и добавит его к маршруту. Также можно спросить о статусе доставки товара или проверить наличие скидок в письмах.

Не менее полезной является интеграция с сообщениями. Gemini может читать новые сообщения, кратко суммировать диалоги и отвечать вместо пользователя. Он поддерживает более 40 языков и способен переводить текст в процессе. Например, можно продиктовать сообщение другу об опоздании, а ассистент сам добавит примерное время прибытия и отправит его. Это работает и для групповых чатов, где Gemini может выделить главное из разговора.

Ассистент также помогает находить места по дороге. Если нужна заправка или ресторан, достаточно попросить показать варианты на маршруте. Gemini не только предложит заведения, но и расскажет об их графике работы, популярные блюда или отзывы посетителей. При необходимости можно уточнить, подходит ли место для посещения с домашними животными.

Еще одна функция – управления музыкой. Во время движения Android Auto ограничивает ручной доступ к приложениям, поэтому голосовое управление становится основным способом взаимодействия. Gemini может включить конкретную песню, альбом или исполнителя, запустить радиостанцию или сформировать плейлист под настроение или продолжительность поездки.

Об этом пишет ZDnet, кроме этого, ассистент способен поддерживать разговор. Его можно использовать как собеседника во время длительных поездок или как помощника для быстрых советов. Например, он может предложить идеи подарка или рассказать интересные факты о месте назначения. Если диалог уже начат, повторно активировать ассистента не нужно – достаточно завершить разговор вручную.

В целом Gemini в составе Android Auto сочетает функции навигатора, секретаря и медиаплеера и медиаплеера. Его главное преимущество – способность выполнять несколько задач одновременно и понимать запросы без сложных команд, что делает использование системы проще и безопаснее во время движения.