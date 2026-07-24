Цифровизация вблизи фронта: как создавать цифровое сообщество в 50 километрах от страны-агрессора

CDTO Campus и 24 Канал запускают серию материалов о цифровых лидерах прифронтовых и временно оккупированных общин. Пять историй о людях, которые продолжают внедрять цифровые реформы там, где это кажется почти невозможным.

Все они сейчас учатся по программе "Цифровая трансформация в сфере государственного управления для общин", которую CDTO Campus реализует в рамках программы EGAP. Обучение и работа у них проходят параллельно, и часто то, что они изучают на лекции на этой неделе, уже на следующей становится задачей на рабочем столе.

История первая: о Дубовязовской общине в Сумской области

Вадим Радько начинает свой день раньше, чем большинство коллег приходит на работу. Пока другие еще спят, он просматривает ночные новости, проверяет обращения жителей в Facebook, готовит материалы для публикации.

Когда в девять открываются двери Дубовязовского поселкового совета, он уже несколько часов как приступил к работе. Вечером нередко проходит онлайн-лекция по цифровизации.

Здесь нет одинаковых дней,

– говорит он. И это не жалоба. Это просто факт.

Дубовьязовская община в Сумской области – 33 населенных пункта, семь старостинских округов, 9 322 жителя. До границы с Россией отсюда около 50 километров. Расстояние, которое на бумаге звучит как безопасность, но на практике давно перестало ею быть. Вражеские БПЛА пересекают его каждую ночь. Жители об этом знают, и часть из них уезжает. Зато приезжают более 400 внутренне перемещенных лиц из районов, где уже совсем некуда ехать.

Вадим работает в поселковом совете с 2019 года. Начинал с коммуникаций и гражданской защиты, с 2022 года официально отвечает за цифровую трансформацию, а с 2024 года – цифровой лидер общины. Но на самом деле эти роли всегда были переплетены. Цифровизация в небольшой приграничной общине – это не отдельный отдел и не большая команда, а один человек, который старается сделать так, чтобы 33 села могли получить услугу, найти информацию и быть услышанными.

В каждом из семи старостинских округов есть удаленное рабочее место администратора ЦНАП, и Вадим налаживает их работу так, чтобы восстановление доступа к реестрам или исправление поврежденного документа не превращалось в целое приключение. Человек, который приехал издалека и не может ждать, не должен ждать – это базовая логика, которая в условиях войны становится чрезвычайно сложной для выполнения.

Параллельно завершается настройка чат-бота на платформе "СВОИ" и обновление официального сайта общины. Оба проекта появились после обучения в CDTO Campus как ответ на конкретный запрос: как сделать так, чтобы житель нашел нужное за несколько кликов, не звоня в совет и не приезжая лично.



Участники CDTO Campus / Фото CDTO Campus

Но самым важным цифровым инструментом для общины оказался не чат-бот и не обновленный сайт, а Facebook. Когда в феврале 2022 года началось полномасштабное вторжение, страница Дубовязовского совета стала единственным стабильным источником официальной информации для жителей. Радио и телевидение давали общую картину, а конкретные вопросы: что происходит здесь, куда обращаться, где получить самое необходимое – оставались без ответа, и именно Вадим брал на себя эту работу.

Перед каждой публикацией он проверял каждое слово по несколько раз. Тогда он уже не думал о красивом тексте или количестве лайков. Самое главное было не ошибиться, не навредить, не посеять лишнюю панику. Потому что у него был хороший ум: это будут читать люди, которые сейчас прячутся от обстрелов или переживают за своих родных,

– говорит Вадим Радько.

С тех пор страница работает как постоянный канал обращений к местным властям, где люди пишут о благоустройстве, аварийных отключениях, социальных услугах и знают, что их услышат. Иногда комментарий в Facebook становится самым быстрым способом решить вопрос, который иначе неделями бродил бы по кабинетам.

Есть и та часть работы, к которой не привыкаешь:

Самое сложное – найти правильные слова. Особенно когда нужно писать о погибших защитниках, о потерях, о трагедиях, которые переживает община. Каждый раз понимаешь, что за несколькими строчками текста стоит чья-то жизнь, чья-то семья, чья-то боль,

– добавляет он.

Вадим Радько не ищет от этого спасения, потому что именно эта работа дает ощущение, что он действительно нужен – помогает общине быть услышанной там, где другие инструменты не справляются.

На обучение в CDTO Campus Вадим пришел с конкретной целью: понять границы своих задач в области цифровизации и увидеть, на каком этапе сейчас находится община. На каждом модуле мы разбирали реальные кейсы и общались с людьми, которые уже столкнулись с подобными вызовами в других общинах, и именно это дало то, чего не хватало годами разрозненных лекций и тренингов.

CDTO Campus стал для меня счастливым билетом, который уже принес ответы на значительное количество вопросов,

– подытоживает Вадим Радько.

В планах – обучение цифровой грамотности для всех возрастных групп: для детей, для молодежи, для пожилых людей, которым важно научиться просто позвонить по телефону или оплатить коммунальные услуги, не боясь сделать что-то не так. Чат-бот уже почти готов, сайт обновляется, а обучение в CDTO Campus продолжается.

Вадим не ждет лучших времен, а работает уже сейчас.