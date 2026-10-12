Citroën возрождает легендарный 2CV в виде электромобиля за 15 000 евро: что в нем необычного?

Citroën представила концепт электромобиля, который возрождает одну из самых известных моделей французского бренда. Новинка сочетает в себе ретродизайн, необычные решения в салоне и цену, нетипичную для многих современных электромобилей.

Citroën представила концепт нового электрического 2CV на Парижском автосалоне 2026 года. Автомобиль должен стать современным продолжением легендарной модели, которая в свое время прославилась простотой конструкции, практичностью и доступностью. Серийная версия электрокара может появиться на европейских дорогах к 2028 году. Об этом пишет Digitaltrends.

Чем удивит новый электрический Citroën 2CV?

Проект развивает идею, которую компания озвучила еще в мае 2026 года, – создать недорогой электромобиль по цене ниже 18 000 евро. Теперь Citroën называет ориентировочную стартовую стоимость около 15 000 евро, хотя окончательная цена будет зависеть от будущих европейских правил для компактных электромобилей.

Новый 2CV должен занять промежуточное место в модельном ряду бренда между сверхкомпактным электромобилем Ami и автомобилем C3. Производитель делает ставку на небольшие размеры, малую массу и простую конструкцию, чтобы удержать стоимость машины на доступном уровне.

При этом концепт не стремится быть просто современной копией оригинала. Citroën сохранила узнаваемые черты классического автомобиля и дополнила их деталями, которые делают новинку необычной даже на фоне других ретро-электрокаров.

Как выглядит новый 2CV и чем он напоминает оригинал?

Длина концепта составляет всего 3,76 метра. Это даже меньше, чем у классического Citroën 2CV. Компания также ориентируется на снаряженную массу около 1 тонны, что должно стать одним из главных преимуществ будущего электромобиля.

Внешний вид новинки напрямую отсылает к исторической модели. Среди характерных элементов – отдельно расположенные круглые фары, открытые стеклоочистители, почти вертикальное лобовое стекло, изогнутая крыша и закругленные крылья. Автомобиль также получил стальные колеса диаметром 18 дюймов.

Такой дизайн помогает сохранить характер оригинального 2CV, не превращая концепт в точную копию автомобиля прошлого века. Citroën стремится совместить узнаваемый облик с современными требованиями к городскому транспорту. Особое значение имеет и компактность. Небольшая длина должна упростить парковку и передвижение по узким городским улицам. А небольшая масса может положительно повлиять на энергопотребление, что особенно важно для электромобиля начального ценового сегмента.

Зачем электромобилю дверные карманы для яиц и педали с черепахой?

Одна из самых интересных особенностей нового 2CV – внимание к мелочам, напоминающим об истории оригинальной модели. В салоне дверные карманы имеют специальную форму для перевозки яиц. Это отсылка к известной задаче, которая стояла перед разработчиками первого 2CV: создать простой и доступный автомобиль, способный перевозить людей и сельскохозяйственную продукцию.

Своеобразный юмор продолжается у ног водителя. На педали тормоза изображена черепаха, а на педали акселератора – заяц. Такая деталь напоминает о различиях между медленным и быстрым движением и придает автомобилю индивидуальность.

Некоторые звуки также должны отсылать к исторической модели. Citroën разработала звук запуска автомобиля и сигнал, которые должны воспроизводить характер оригинального 2CV.

Еще один исторический элемент – цифры, нанесенные на лобовое стекло. Они обозначают 1948, 1990 и 2026 годы. Первый год связан с дебютом оригинального автомобиля, второй – с завершением его производства, а третий – с появлением нового концепта. Таким образом, Citroën использует дизайн не только для создания ретро-образа, но и для напоминания об истории модели. Необычные детали должны сделать автомобиль узнаваемым и помочь ему выделиться среди других доступных электрокаров.

Какие технологии и функции будут в салоне?

Несмотря на акцент на простоте, концепт не отказывается от современных технологий. В салоне установлен квадратный сенсорный экран диагональю 8 дюймов, отвечающий за цифровые функции автомобиля. В то же время Citroën сохранила физические органы управления, чтобы часть операций можно было выполнять без необходимости взаимодействия с экраном.

Для отображения основной информации водителю предусмотрена система Smart Vision. Она должна показывать необходимые сведения в поле зрения человека за рулем.

Однако самым необычным элементом оснащения стала Radioën – съемная автомобильная аудиосистема, которую можно использовать как портативную колонку вне машины. Это решение соответствует общей концепции 2CV, в которой практичность сочетается с нестандартными идеями.

Интерьер также предусматривает несколько функциональных решений:

Складная тканевая крыша. Она призвана придать автомобилю ощущение открытого пространства.

Съемная корзина для хранения вещей. Ее можно использовать отдельно от автомобиля.

Ручки дверей в виде ремешков. Они поддерживают лаконичный стиль салона.

Выдвижное пассажирское сиденье. Переднее кресло можно выдвигать наружу, что должно облегчить посадку и высадку.

Все эти элементы демонстрируют, что производитель стремится сделать доступность не синонимом минимальной комплектации. Вместо того чтобы просто убрать все дополнительные функции, Citroën пытается предложить простые решения, которые в то же время придают автомобилю характер.

В то же время стоит учитывать, что речь идет о концепте. К моменту запуска серийного производства оснащение, материалы и отдельные конструктивные решения могут измениться.

Почему небольшая масса важна для электромобиля?

Citroën рассчитывает, что масса нового 2CV составит примерно 1 тонну. Для электромобиля это важный показатель, ведь аккумуляторная батарея обычно составляет значительную часть общей массы машины.

Более легкий автомобиль требует меньше энергии для движения при прочих равных условиях. Это потенциально позволяет использовать батарею меньшей емкости, сохраняя достаточный запас хода для повседневных поездок.

Меньшая батарея также может снизить стоимость производства. Именно поэтому Citroën связывает компактные размеры и небольшую массу с возможностью предложить электромобиль примерно за 15 000 евро. Однако компания пока не раскрыла емкость аккумулятора и запас хода нового 2CV. Также нет окончательных данных о мощности электродвигателя, скорости зарядки и других характеристиках силовой установки.

Поэтому пока рано оценивать, насколько конкурентоспособным будет автомобиль в реальных условиях эксплуатации. Его практичность будет зависеть не только от цены и массы, но и от того, какое расстояние он сможет преодолевать на одном заряде и как быстро будет восстанавливать запас энергии.

Сколько будет стоить Citroën 2CV и когда он появится?

Citroën ориентируется на стартовую цену около 15 000 евро. Если производителю удастся реализовать этот план, новый 2CV может стать одним из наиболее доступных вариантов для покупателей, желающих перейти на электротранспорт в Европе. Производство автомобиля компания планирует организовать в Европе. В то же время окончательная цена и конфигурация серийной модели зависят от будущих европейских правил для категории компактных электромобилей, на которые ориентируется проект.

Дебют концепта состоялся на Парижском автосалоне в октябре 2026 года, а выход серийной версии на европейские дороги запланирован к 2028 году.

Пока что производитель не обнародовал полных технических характеристик, в частности данных о батарее, запасе хода и зарядке. Поэтому заявленные 15 000 евро следует воспринимать как целевую стартовую цену, а не окончательную стоимость автомобиля во всех комплектациях и на всех рынках.

Сможет ли новый 2CV повторить успех оригинала?

Исторический Citroën 2CV стал одним из символов доступного автомобиля для широкой публики. Его ценили за простоту, практичность и конструкцию, отвечавшую повседневным потребностям водителей. Новый концепт пытается перенести эту философию в эпоху электротранспорта.

В проекте объединили три основные идеи: компактный кузов, потенциально доступную цену и дизайн с ярко выраженным характером. Вместо того чтобы соревноваться с дорогими электромобилями по мощности и количеству технологий, Citroën делает ставку на практичность и простоту использования.

В то же время главное испытание еще впереди. Производителю нужно будет подтвердить, что серийный автомобиль сохранит небольшую массу, обеспечит достаточный запас хода и действительно будет стоить около 15 000 евро.

Если эти условия удастся выполнить, электрический 2CV может стать интересным вариантом для европейских покупателей, которым нужен небольшой автомобиль для повседневных поездок. А необычные детали, такие как карманы для яиц, педали с изображением зайца и черепахи, а также съемное радио, помогут новинке сохранить индивидуальность, которая сделала оригинал культовым.