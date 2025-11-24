Пять электрокаров, которые не стоит брать в 2025 году

Consumer Reports назвал электромобили, которые в 2025 году показали себя хуже конкурентов. В список попали модели с ограниченным запасом хода, слабой зарядной инфраструктурой, неудобными салонами и проблемами с надежностью. Издание советует внимательно присмотреться к этим авто перед покупкой.

Электромобили стремительно эволюционируют, но не все модели справляются с ростом требований. Consumer Reports выделил пять EV, которые уступают конкурентам по ходовым качествам, практичности или надежности. Несмотря на общий прогресс индустрии, у многих электрокаров все еще возникает больше проблем, чем у традиционных бензиновых авто. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Consumer Reports.

Смотрите также Porsche показала "самый мощный серийный автомобиль в истории"

Что не так с этими электромобилями в 2025 году?

Nissan Leaf 2025 года. Nissan Leaf получил от CR награду Green Choice, но на этом плюсы фактически заканчиваются. Базовая версия S имеет очень скромный запас хода – всего 149 миль, а даже SV Plus с ее 212 милями заметно проигрывает Hyundai Kona и Kia Niro EV.

Проблем добавляет и медленная зарядка: 8 часов для S и более 10 часов для SV Plus. К тому же авто использует устаревший стандарт DC-зарядки, что затрудняет поиск совместимых станций. В салоне также не все гладко: руль не регулируется по вылету, центральная консоль мешает ноге водителя, а задний ряд тесный.

Фото Nissan

Polestar 2 2025. Хотя CR оценил эффективность и маневренность Polestar 2, главный недостаток – слишком жесткая подвеска, которая делает поездки неприятными. Как пишет BGR, полная зарядка большой батареи длится около 10 часов, интерьер выглядит мрачно, а передние и задние сиденья – тесные. Информационная система на базе Google показалась CR слишком сложной, хотя поддержку Apple CarPlay наконец-то добавили.

Вас настораживают автомобили с однолитровыми двигателями, гибриды и электрички? Но еще существуют автопроизводители, которые используют только проверенные решения. SUZUKI Vitara имеет четырехцилиндровый мотор, автоматическую коробку гидротрансформатор. Такие агрегаты надежные и выносливые в эксплуатации, имеют огромный ресурс.

При цене около 65 тысяч долларов покупатели могут ожидать значительно больше. Лучше выбрать BMW i4 2025 или Hyundai Ioniq 6 2025.

Фото Polestar 2

Toyota bZ4X 2025 года. bZ4X предлагает 252 мили пробега в версии с передним приводом и только 210 миль в полноприводной. Это скромные показатели, а медленный 6.6-киловаттный зарядный модуль делает домашнюю зарядку долгой. К недостаткам модели CR также отнес слабую быструю зарядку DC на 100 кВт, отсутствие бардачка, неудобное расположение панели приборов и нехватку заднего дворника.

Оценка ожидаемой удовлетворенности владельцев в CR – почти на грани красной зоны. Вместо этого стоит рассмотреть Tesla Model Y 2025 года или Ford Mustang Mach-E 2025 года.

Фото Toyota

Rivian R1S 2025 года. Трехсекционный Rivian R1S получил позитив за ускорение и управляемость, но CR отметил ряд существенных недостатков. SUV демонстрирует нестабильность на грани возможностей, имеет очень жесткую подвеску, громкий мотор на низких скоростях и чрезмерное рекуперативное торможение.

Управление через большой сенсорный экран затрудняет простые действия, а заявленной мощности зарядки в 200 кВт тестеры не увидели. Прогноз надежности модели – в красной зоне, а максимальная комплектация стоит более 105 тысяч долларов. CR советует обратить внимание на Kia EV9 2025.

Фото Rivian

Mercedes-Benz EQE SUV 2025 года. EQE SUV позиционируется как роскошный электрокроссовер, и CR похвалил его за динамику и эффективность. Модель обеспечивает до 284 миль пробега, а быстрая зарядка добавляет примерно 170 миль за полчаса. Однако 9.6-киловаттный бортовой зарядный модуль делает домашнее пополнение энергии медленным, тормоза кажутся слишком "мягкими", а элементы управления – отвлекают. Надежность в CR оценили ниже среднего. Стоимость в топовой версии достигает почти 110 тысяч долларов, поэтому более выгодными выглядят Genesis GV60 2025 и Audi Q4 E-Tron 2025.

Фото Mercedes-Benz

Почему крупнейшие автомобильные бренды мира переносят производство в Индию?

Глобальная автомобильная индустрия переживает тектонические изменения. Ведущие мировые бренды, которые годами делали ставку на Китай, теперь массово инвестируют миллиарды долларов в новую страну, превращая ее в ключевой производственный и экспортный центр. Это может кардинально изменить баланс на рынке в ближайшее время.

Одной из главных причин такого сдвига является экономическая выгода. Стоимость рабочей силы, земли и логистики в Индии значительно ниже, чем в Китае. К тому же местные поставщики комплектующих готовы снижать цены в обмен на долгосрочные контракты с автомобильными гигантами. Еще одним фактором является жесткая конкуренция и ценовые войны со стороны китайских производителей электромобилей, которые активно выходят на европейский рынок.