Вероятность 100 процентов: ученые прогнозируют неизбежное цунами из Средиземного моря
- Эксперты ЮНЕСКО прогнозируют 100% вероятность цунами высотой не менее одного метра в Средиземном море в течение следующих 30 лет.
- Французская система оповещения Cenalt может обнаружить угрозу цунами и передать сигнал тревоги менее чем за 15 минут, но для локальных оползней времени может быть мало.
Средиземное море часто воспринимают как безопасную зону для отдыха, однако специалисты все чаще ставят это утверждение под сомнение. Современные исследования и исторические записи указывают на то, что побережье скрывает риски, способные изменить привычное представление о спокойном курортном регионе.
Что известно о возможных цунами в Средиземном море?
Согласно выводам экспертов ЮНЕСКО, вероятность возникновения цунами высотой не менее одного метра в Средиземном море в течение следующих 30 лет составляет 100 процентов. Хотя такие явления традиционно ассоциируются с Тихим или Индийским океанами, Средиземноморский бассейн занимает второе место в мире по количеству зафиксированных в истории случаев. Только на Лазурном берегу Франции с 16 века до начала 2000-х годов было зарегистрировано около двадцати инцидентов, когда высота волн превышала два метра, пишет SciTechDaily.
Природа цунами отличается от обычных ветровых волн. Они возникают из-за резких сдвигов морского дна, вызванных землетрясениями, подводными сдвигами почвы или вулканической активностью. В глубокой воде такая волна может оставаться незаметной, но подходя к суше, она сжимается и поднимается вверх, превращаясь в мощный поток.
Настоящая опасность заключается не только в высоте, а в скорости и колоссальной силе: вода, врывается на сушу, создает давление в несколько тонн на квадратный метр, что достаточно для разрушения зданий, дорог и портовой инфраструктуры.
Исторические примеры подтверждают серьезность этих опасений:
- В феврале 1887 года после землетрясения в Лигурийском море вода сначала отступила от берегов Антиба и Канн примерно на один метр, а затем вернулась волной высотой почти два метра, накрыв пляжи.
- В октябре 1979 года подводный оползень во время строительства порта в Ницце вызвал цунами, которое унесло жизни восьми человек и нанесло значительные разрушения в соседних городах.
- Даже отдаленные события имеют последствия: землетрясение в Алжире 2003 года вызвало сильные водовороты и повреждения лодок во французских маринах уже через 75 минут после подземных толчков.
Время на спасение в Средиземноморье критически ограничено. Если источник цунами расположен близко к берегу, например, в Лигурийском море между Корсикой и Италией, первая волна может достичь побережья менее чем за десять минут.
В случае более отдаленных событий у берегов Северной Африки это время увеличивается до 90 минут. Французская система оповещения Cenalt, работающая с 2012 года, способна выявить потенциальную угрозу и передать сигнал тревоги менее чем за 15 минут, в частности через платформу FR-Alert на мобильные телефоны людей в зоне опасности.
Однако для локальных оползней этого времени может быть мало, поэтому жителям важно знать природные признаки приближения бедствия: ощутимые землетрясения или неожиданное отступление моря.
Кто в зоне риска?
- Зона риска на средиземноморском побережье Франции охватывает 187 городов и около 1 700 километров береговой линии, пишет The Conversation.
- По оценкам специалистов, под угрозой находятся более 164 000 постоянных жителей, а в пик летнего сезона количество людей на пляжах может достигать 835 000 человек.
- Особенно уязвима Ницца из-за плотной застройки и огромного потока туристов.
Для защиты населения в Ницце разработали детальную стратегию эвакуации, основанную на научных моделях. Она учитывает оптимальные пешеходные маршруты, наличие препятствий и возможное скопление людей. Определено около ста безопасных мест-убежищ, расположенных вне зоны досягаемости волн.
Также внедряются образовательные программы и тренировки в школах, чтобы сформировать культуру безопасности. Такие инициативы являются частью международной программы ЮНЕСКО "Tsunami Ready", к которой уже присоединились Канны, а Ницца готовится получить этот статус в ближайшее время.