Вероятность 100 процентов: ученые прогнозируют неизбежное цунами из Средиземного моря

Средиземное море часто воспринимают как безопасную зону для отдыха, однако специалисты все чаще ставят это утверждение под сомнение. Современные исследования и исторические записи указывают на то, что побережье скрывает риски, способные изменить привычное представление о спокойном курортном регионе.

Что известно о возможных цунами в Средиземном море?

Согласно выводам экспертов ЮНЕСКО, вероятность возникновения цунами высотой не менее одного метра в Средиземном море в течение следующих 30 лет составляет 100 процентов. Хотя такие явления традиционно ассоциируются с Тихим или Индийским океанами, Средиземноморский бассейн занимает второе место в мире по количеству зафиксированных в истории случаев. Только на Лазурном берегу Франции с 16 века до начала 2000-х годов было зарегистрировано около двадцати инцидентов, когда высота волн превышала два метра, пишет SciTechDaily.

Природа цунами отличается от обычных ветровых волн. Они возникают из-за резких сдвигов морского дна, вызванных землетрясениями, подводными сдвигами почвы или вулканической активностью. В глубокой воде такая волна может оставаться незаметной, но подходя к суше, она сжимается и поднимается вверх, превращаясь в мощный поток.

Настоящая опасность заключается не только в высоте, а в скорости и колоссальной силе: вода, врывается на сушу, создает давление в несколько тонн на квадратный метр, что достаточно для разрушения зданий, дорог и портовой инфраструктуры.

Исторические примеры подтверждают серьезность этих опасений:

В феврале 1887 года после землетрясения в Лигурийском море вода сначала отступила от берегов Антиба и Канн примерно на один метр, а затем вернулась волной высотой почти два метра, накрыв пляжи.

В октябре 1979 года подводный оползень во время строительства порта в Ницце вызвал цунами, которое унесло жизни восьми человек и нанесло значительные разрушения в соседних городах.

Даже отдаленные события имеют последствия: землетрясение в Алжире 2003 года вызвало сильные водовороты и повреждения лодок во французских маринах уже через 75 минут после подземных толчков.

Время на спасение в Средиземноморье критически ограничено. Если источник цунами расположен близко к берегу, например, в Лигурийском море между Корсикой и Италией, первая волна может достичь побережья менее чем за десять минут.

В случае более отдаленных событий у берегов Северной Африки это время увеличивается до 90 минут. Французская система оповещения Cenalt, работающая с 2012 года, способна выявить потенциальную угрозу и передать сигнал тревоги менее чем за 15 минут, в частности через платформу FR-Alert на мобильные телефоны людей в зоне опасности.

Однако для локальных оползней этого времени может быть мало, поэтому жителям важно знать природные признаки приближения бедствия: ощутимые землетрясения или неожиданное отступление моря.

Кто в зоне риска?

Зона риска на средиземноморском побережье Франции охватывает 187 городов и около 1 700 километров береговой линии, пишет The Conversation.

По оценкам специалистов, под угрозой находятся более 164 000 постоянных жителей, а в пик летнего сезона количество людей на пляжах может достигать 835 000 человек.

Особенно уязвима Ницца из-за плотной застройки и огромного потока туристов.

Для защиты населения в Ницце разработали детальную стратегию эвакуации, основанную на научных моделях. Она учитывает оптимальные пешеходные маршруты, наличие препятствий и возможное скопление людей. Определено около ста безопасных мест-убежищ, расположенных вне зоны досягаемости волн.

Также внедряются образовательные программы и тренировки в школах, чтобы сформировать культуру безопасности. Такие инициативы являются частью международной программы ЮНЕСКО "Tsunami Ready", к которой уже присоединились Канны, а Ницца готовится получить этот статус в ближайшее время.