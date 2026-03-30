Що відомо про можливі цунамі в Середземному морі?

Згідно з висновками експертів ЮНЕСКО, імовірність виникнення цунамі заввишки щонайменше один метр у Середземному морі протягом наступних 30 років становить 100 відсотків. Хоча такі явища традиційно асоціюються з Тихим або Індійським океанами, Середземноморський басейн посідає друге місце у світі за кількістю зафіксованих в історії випадків. Лише на Лазуровому березі Франції з 16 століття до початку 2000-х років було зареєстровано близько двадцяти інцидентів, коли висота хвиль перевищувала два метри, пише SciTechDaily.

Природа цунамі відрізняється від звичайних вітрових хвиль. Вони виникають через різкі зсуви морського дна, спричинені землетрусами, підводними зсувами ґрунту або вулканічною активністю. У глибокій воді така хвиля може залишатися непомітною, але підходячи до суші, вона стискається й здіймається вгору, перетворюючись на потужний потік.

Справжня небезпека полягає не лише у висоті, а у швидкості та колосальній силі: вода, що вривається на сушу, створює тиск у кілька тонн на квадратний метр, що достатньо для руйнування будівель, доріг та портової інфраструктури.

Історичні приклади підтверджують серйозність цих побоювань:

У лютому 1887 року після землетрусу в Лігурійському морі вода спочатку відступила від берегів Антиба та Канн приблизно на один метр, а потім повернулася хвилею заввишки майже два метри, накривши пляжі.

У жовтні 1979 року підводний зсув під час будівництва порту в Ніцці спричинив цунамі, яке забрало життя восьми людей і завдало значних руйнувань у сусідніх містах.

Навіть віддалені події мають наслідки: землетрус в Алжирі 2003 року спричинив сильні вири та пошкодження човнів у французьких маринах уже через 75 хвилин після підземних поштовхів.

Час на порятунок у Середземномор'ї критично обмежений. Якщо джерело цунамі розташоване близько до берега, наприклад, у Лігурійському морі між Корсикою та Італією, перша хвиля може досягти узбережжя менш ніж за десять хвилин.

У випадку більш віддалених подій біля берегів Північної Африки цей час збільшується до 90 хвилин. Французька система оповіщення Cenalt, що працює з 2012 року, здатна виявити потенційну загрозу та передати сигнал тривоги менш ніж за 15 хвилин, зокрема через платформу FR-Alert на мобільні телефони людей у зоні небезпеки.

Однак для локальних зсувів ґрунту цього часу може бути замало, тому жителям важливо знати природні ознаки наближення лиха: відчутні землетруси або несподіваний відступ моря.

Хто в зоні ризику?

Зона ризику на середземноморському узбережжі Франції охоплює 187 міст та близько 1 700 кілометрів берегової лінії, пише The Conversation.

За оцінками фахівців, під загрозою перебувають понад 164 000 постійних жителів, а в пік літнього сезону кількість людей на пляжах може сягати 835 000 осіб.

Особливо вразливою є Ніцца через щільну забудову та величезний потік туристів.

Для захисту населення в Ніцці розробили детальну стратегію евакуації, засновану на наукових моделях. Вона враховує оптимальні пішохідні маршрути, наявність перешкод та можливе скупчення людей. Визначено близько ста безпечних місць-притулків, розташованих поза зоною досяжності хвиль.

Також впроваджуються освітні програми та тренування у школах, щоб сформувати культуру безпеки. Такі ініціативи є частиною міжнародної програми ЮНЕСКО "Tsunami Ready", до якої вже долучилися Канни, а Ніцца готується отримати цей статус найближчим часом.