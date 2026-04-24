Марс удивил NASA: Curiosity нашел странную "рыбью чешую" на поверхности планеты

Марсоход NASA Curiosity зафиксировал на поверхности Красной планеты необычные каменные образования, похожие на рыбью чешую или сброшенную кожу рептилии. Ученые считают, что эти узоры могут стать еще одним доказательством того, что когда-то на Марсе была вода.

Во время исследования кратера, возраст которого оценивают менее чем в 50 миллионов лет, марсоход Curiosity наткнулся на необычный участок поверхности с камнями, покрытыми многоугольными узорами, сообщает Gizmodo. Снимки были сделаны 7 апреля во время движения аппарата к небольшому кратеру Антофагаста.

Что означают загадочные узоры на Марсе?

На фото видно структуры, напоминающие чешую рыбы или даже кожу крупной рептилии. Поверхность камней покрыта тысячами шестиугольных и многоугольных форм, которые пересекаются между собой, создавая эффект своеобразной каменной сетки.

Чешуйчатая структура на Марсе / Фото NASA

Заместитель научного руководителя миссии в Лаборатории реактивного движения NASA Эбигейл Фрейман объяснила, что команда уже видела подобные полигональные породы ранее, но на этот раз масштабы поражают значительно больше.

По ее словам, такие структуры простираются на метры вперед и буквально укрывают весь пейзаж, который видит Mastcam – основная камера марсохода.

Именно с помощью двухкамерной системы Mastcam Curiosity удалось получить детальные панорамные снимки этой местности. Сейчас исследователи пытаются понять, как именно сформировались эти странные "сотовые" текстуры.

Мы уже видели такое

На Земле подобные полигональные узоры часто возникают из-за постоянного расширения и сжатия почвы. Обычно это происходит в холодных или засушливых регионах, где материал поверхности проходит циклы замерзания и оттаивания.

Хотя современный Марс является сухой и холодной пустыней, ученые давно предполагают, что миллиарды лет назад планета имела более густую атмосферу, реки, озера и, возможно, даже океан. Именно поэтому такие структуры могут быть важным следом давней водной активности.

До прибытия в кратер Антофагаста Curiosity также исследовал склоны горы Шарп, где зафиксировал другие необычные геологические образования – тонкие зигзагообразные хребты, похожие на паутину. Такие формации, известны как boxwork, могли возникнуть после того, как подземные воды оставили минералы в трещинах породы, которые впоследствии затвердели.

Это также указывает на то, что вода на Марсе могла храниться значительно дольше, чем ученые считали ранее.

Сам кратер Антофагаста, названный в честь региона и крупного города в Чили рядом с пустыней Атакама, считается относительно молодым. По оценкам NASA, он сформировался менее 50 миллионов лет назад. Поэтому породы внутри кратера могли относительно недавно оказаться под воздействием жесткого марсианского излучения, что делает их особенно интересными для анализа.

Недавно Curiosity также сделал еще одно важное открытие – в богатых глиной марсианских песчаниках он обнаружил более 20 органических молекул. Некоторые из них на Земле считаются базовыми компонентами для возникновения жизни.

Все это постепенно укрепляет гипотезу о том, что в далеком прошлом Марс мог быть пригодным для жизни.