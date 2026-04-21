Действительно ли на фото с Марса есть живые существа?

История началась с Уильяма Ромозера – почетного профессора Университета Огайо, который заявил, что на снимках марсианской поверхности можно разглядеть формы, похожие на насекомых и даже рептилий. Для анализа он использовал фотографии, сделанные роверами NASA, в частности Curiosity, рассказывает Daily Galaxy.

Смотрите также Кто может следующим пройтись по Луне: NASA раскрывает вероятных кандидатов

По мнению исследователя, некоторые объекты на фото имеют признаки живых организмов – сегментированные тела, "крылья", "лапки" и другие структуры. Он даже предположил, что отдельные из них могли двигаться или летать, ссылаясь на изображения, которые, по его словам, напоминают насекомых в полете.

Увеличенные снимки марсианского ландшафта с "признаками живых существ" / Фото Уильяма Ромозера

В чем проблема утверждений исследователя?

Свои выводы Ромозер представил во время встречи Entomological Society of America. Впрочем, его аргументация базируется исключительно на визуальной интерпретации: никаких физических образцов, химических анализов или других доказательств существования жизни на Марсе он не привел.

Научное сообщество отреагировало на эти утверждения скептически. Энтомолог Дэвид Мэддисон объяснил, что подобные "находки" – типичный пример парейдолии. Это психологическое явление, когда мозг распознает знакомые образы там, где их на самом деле нет.

Мэддисон отметил, что даже специалисты могут попасть в эту ловушку. Люди, которые годами работают с определенными формами – например, насекомыми – подсознательно "обучены" быстро их распознавать. Именно поэтому случайные контуры на снимках могут казаться знакомыми.

Особенно это актуально для изображений с Марса, где качество часто ограничено, а контекст – отсутствует. По словам ученого, объекты, которые Ромозер считает живыми существами, вполне укладываются в обычный набор камней, теней и неровностей поверхности планеты.

Еще один аспект – способ подачи материала. Исследовательница Нина Ланза обратила внимание, что использованные изображения были обрезаны и не содержали масштаба. Без таких ориентиров любые формы легко интерпретировать произвольно, что делает подобные выводы ненадежными.

В итоге большинство экспертов сходятся во мнении: громкие заявления о "жизни на Марсе" в данном случае не имеют под собой достаточной доказательной базы. Более того, такие истории могут вводить в заблуждение широкую аудиторию, ведь яркие предположения часто запоминаются лучше чем последующие опровержения.

Между тем реальные поиски жизни на Марсе продолжаются – но в значительно более строгих научных рамках, где нужны убедительные и проверяемые доказательства.