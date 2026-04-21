Чи справді на фото з Марса є живі істоти?

Історія почалася з Вільяма Ромозера – почесного професора Університету Огайо, який заявив, що на знімках марсіанської поверхні можна розгледіти форми, схожі на комах і навіть рептилій. Для аналізу він використав фотографії, зроблені роверами NASA, зокрема Curiosity, розповідає Daily Galaxy.

На думку дослідника, деякі об'єкти на фото мають ознаки живих організмів – сегментовані тіла, "крила", "лапки" та інші структури. Він навіть припустив, що окремі з них могли рухатися або літати, посилаючись на зображення, які, за його словами, нагадують комах у польоті.

Збільшені знімки марсіанського ландшафту з "ознаками живих істот" / Фото Вільяма Ромозера

У чому проблема тверджень дослідника?

Свої висновки Ромозер представив під час зустрічі Entomological Society of America. Втім, його аргументація базується виключно на візуальній інтерпретації: жодних фізичних зразків, хімічних аналізів чи інших доказів існування життя на Марсі він не навів.

Наукова спільнота відреагувала на ці твердження скептично. Ентомолог Девід Меддісон пояснив, що подібні "знахідки" – типовий приклад парейдолії. Це психологічне явище, коли мозок розпізнає знайомі образи там, де їх насправді немає.

Меддісон зазначив, що навіть фахівці можуть потрапити в цю пастку. Люди, які роками працюють із певними формами – наприклад, комахами – підсвідомо "навчені" швидко їх розпізнавати. Саме тому випадкові контури на знімках можуть здаватися знайомими.

Особливо це актуально для зображень із Марса, де якість часто обмежена, а контекст – відсутній. За словами вченого, об'єкти, які Ромозер вважає живими істотами, цілком вкладаються у звичайний набір каміння, тіней і нерівностей поверхні планети.

Ще один аспект – спосіб подачі матеріалу. Дослідниця Ніна Ланза звернула увагу, що використані зображення були обрізані й не містили масштабу. Без таких орієнтирів будь-які форми легко інтерпретувати довільно, що робить подібні висновки ненадійними.

У підсумку більшість експертів сходяться на думці: гучні заяви про "життя на Марсі" у цьому випадку не мають під собою достатньої доказової бази. Ба більше, такі історії можуть вводити в оману широку аудиторію, адже яскраві припущення часто запам’ятовуються краще ніж подальші спростування.

Тим часом реальні пошуки життя на Марсі тривають – але в значно суворіших наукових рамках, де потрібні переконливі й перевірювані докази.