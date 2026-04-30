Майское полнолуние приближается: когда ждать Цветочную Луну и чем она особенная

В мае 2026 года ночное небо готовит настоящий сюрприз для любителей астрономии. Начало месяца ознаменуется появлением Цветочной Луны, которая на этот раз будет иметь специфические особенности и станет частью редкого цикла с двумя полнолуниями в течение одного календарного периода.

Цветочная Луна: когда ее ждать?

Первое полнолуние последнего месяца весны достигнет максимума уже 1 мая 2026 года в 17:23 по Гринвичу. Для жителей Украины это событие придется на вечернее время – в 20:23 по Киеву. Однако лучший вид на него будет сохраняться не только в этот день, но и 30 апреля, 1 и 2 мая, пишет 24 Канал.

Нынешняя Цветочная Луна не будет Суперлуной. Наоборот, она имеет статус "микролуны", отмечает BBC. Это явление возникает, когда полнолуние совпадает с апогеем – точкой, где Луна находится на максимальном расстоянии от Земли в своей эллиптической орбите. Дистанция между планетой и ее спутником в этот момент составляет примерно 406 000 километров, тогда как во время Суперлуния она сокращается до 363 000 километров.

Из-за такой удаленности майская Луна будет выглядеть примерно на 5 процентов меньше и на 10 процентов тусклее, чем обычно. Хотя невооруженным глазом эту разницу заметить сложно, она становится очевидной на профессиональных снимках.

Откуда происходит название?

Название "Цветочная Луна" происходит от традиций коренных народов Северной Америки, в частности племени алгонкинов. Оно отражает природные циклы: именно в мае в Северном полушарии наблюдается массовое цветение растений и бурный рост травы, пишет Time and Date.

В разных культурах этот период имел свои названия, отражавшие сезонные изменения. Например, народы кри называли его Луной откладывания яиц или Лягушачьей Луной, а в англосаксонской традиции он известен как Молочная Луна. Последнее название связано с тем, что в это время скот начинали доить трижды в день из-за большого количества свежей травы на пастбище.

Где искать полнолуние?

С точки зрения астрономии, 1 мая 2026 года Луна будет находиться в созвездии Весов, сообщает специализированный ресурс Star Walk. Рядом с ней можно будет увидеть звезду третьей величины Зубен Эльгенуби. Также накануне полнолуния, 30 апреля, спутник пройдет вблизи Спики, самой яркой звезды в созвездии Девы, а уже 4 мая приблизится к Антаресу – красного гиганта, который называют "сердцем скорпиона".

Второе полнолуние мая

Май 2026 года станет уникальным благодаря появлению второго полнолуния – так называемой Голубой Луны, которая ожидается 31 мая, по данным EarthSky. Это происходит потому, что лунный цикл длится примерно 29,5 суток, что немного меньше, чем продолжительность большинства календарных месяцев. Когда первое полнолуние приходится на самое начало месяца, спутник успевает завершить еще один цикл до его завершения.

Стоит отметить, что второе майское полнолуние также будет микромесяцем и будет находиться даже дальше от Земли, чем первое.