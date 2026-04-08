Хватит ли воды на всех, кто хочет колонизировать Луну?

В течение многих лет научное сообщество сосредотачивало внимание на поиске воды в экстремальных условиях спутника Земли. Основной целью исследований стали регионы вечной тени, расположенные преимущественно вблизи южного полюса Луны. Благодаря специфическому осевому наклону спутника, который составляет около 1,5 градуса, солнечный свет никогда не попадает внутрь некоторых кратеров. Это позволяет поддерживать критически низкие температуры, при которых водяной лед способен сохраняться в течение миллиардов лет, пишет Daily Galaxy.

Вода есть

Первые серьезные основания для оптимизма дали результаты миссий Lunar Prospector от NASA и индийского аппарата Chandrayaan-1. Тогда приборы зафиксировали водородные сигнатуры, которые ученые интерпретировали как наличие водяного льда. Однако эти сигналы были косвенными: они подтверждали присутствие водорода, но не давали четкого ответа, образует ли он концентрированные залежи льда, которые можно было бы добыть.

Исследователь Шуай Ли из Гавайского университета отмечает, что согласно имеющимся данным можно быть уверенными в наличии льда на поверхности, но его характеристики остаются предметом дискуссий.

Где и сколько

Новый этап исследований начался с анализа изображений высокого разрешения, полученных с помощью инструмента ShadowCam. Этот прибор, разработан разработан NASA, работает на борту корейского орбитального аппарата Korea Pathfinder Lunar Orbiter, запущенного в 2022 году.

Команда ученых искала две специфические оптические свойства, характерные для льда – высокую отражательную способность и прямое рассеивание света. К сожалению, ни один из этих признаков не был зафиксирован в исследуемых регионах, отмечают ученые в исследовании, которое появилось в журнале Science Advances.

Это открытие имеет критическое значение для понимания структуры лунного грунта – реголита. Чтобы ShadowCam мог заметить лед, его доля в составе поверхностного материала должна была бы составлять примерно 20 – 30 процентов. Отсутствие таких сигналов свидетельствует о том, что если лед и существует, то его концентрация значительно ниже этого порога, что делает его невидимым для современных оптических инструментов.

Хотя результаты исследования не означают, что Луна полностью сухая, они указывают на то, что вода там чрезвычайно распылена. В отдельных локальных зонах были замечены характеристики, соответствующие концентрации льда более 10 процентов, но для промышленной добычи и эффективного использования таких показателей недостаточно.

Для окончательного решения этого вопроса понадобятся приборы, способные фиксировать концентрации даже ниже 1 процента.

Что это для нас означает?

Ситуация с дефицитом доступного льда ставит под угрозу амбициозные программы, такие как Artemis от NASA. Стратегия устойчивого освоения Луны в значительной степени базируется на использовании местных ресурсов.

Вода необходима не только для поддержания жизнедеятельности астронавтов, но и для производства топлива путем расщепления ее на водород и кислород. Без достаточного количества льда стоимость и сложность поддержания человеческого присутствия на Луне резко возрастают. Дэвид Кринг из Лунного и планетарного института подчеркивает, что орбитальные измерения дают отличный общий обзор, но настоящий ответ смогут предоставить только непосредственные исследования на поверхности. Только после того, как роботы или люди начнут изучать эти кратеры изнутри, человечество получит окончательные данные о реальных запасах воды.