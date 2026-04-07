Почему конспирологи считают новую миссию подделкой?

Видеозапись, которая стала вирусной в соцсетях, показывает, как во время интервью экипажа для телеканала CNN в капсуле "Орион" летает мягкая игрушка по имени "Райз", которая служит индикатором невесомости. Внимание зрителей привлекли необычные визуальные искажения: фрагменты белого текста, в частности отрывки "TAN" и "OW" от длинных слов, внезапно появлялись поверх игрушки, пишет 24 Канал.

Это спровоцировало бурную реакцию сторонников теорий заговоров, которые до сих пор не могут прекратить утверждать, что фейковыми были высадки на Луну в прошлом и что Земля на самом деле плоская. Один из пользователей социальной сети X заявил, что кадры являются фальшивыми, а космическое агентство NASA обманывает американскую общественность еще с 1960-х годов, называя миссии Apollo и Artemis II постановкой на зеленом экране.

Как все на самом деле?

На самом деле ситуация имеет чисто техническое объяснение. Видео, которое так взволновало конспирологов, сняли камерой смартфона прямо с экрана телевизора во время прямого эфира. Оно не было отредактировано намеренно, а визуальные артефакты возникли именно из-за особенностей работы камеры телефона во время записи телевизионного экрана.

В прямых эфирах обычно используются графические накладки, добавленные телеканалом, такие как баннеры с именами, логотипы и титры, которые накладываются на видео в режиме реального времени. Во время интервью с астронавтами CNN показывал на экране стандартную графику, идентифицирующую астронавтов и миссию. Проблема в том, что экран телевизора имеет свою частоту обновления, и камера смартфона может с ней рассинхронизироваться.

Если вы попробуете фотографировать телевизор во время любых других трансляций вы так же можете иногда попасть на момент, когда два кадра наложатся друг на друга, создавая эффект двойной экспозиции, когда видно оба изображения будто с эффектом прозрачности.

Именно это и произошло в случае трансляции CNN, объясняет Daily Mail. Поскольку клип был записан с экрана телевизора, а не взят из оригинального трансляционного сигнала, камера телефона снимала как видео, так и эту графику с несколько разной частотой обновления. Стоп-кадр, который привлек внимание, был сделан в момент, когда текст на экране исчезал или появлялся.



Слева видно оригинальный кадр из трансляции, а справа – тот же кадр, захваченный смартфоном с телевизора / Фото CNN/NASA

Расхождение в частоте обновления привело к тому, что фрагменты текста кратковременно были на экране с фоновой картинкой. В оригинальных записях NASA и CNN игрушка движется абсолютно естественно, без всяких мерцаний или посторонних букв. Буквы появились только на записи с телефона.

Миссия продолжается

Пока в интернете идут споры, экипаж в составе астронавтов Рида Уайзмена, Виктора Гловера, Кристины Кох и Джереми Хансена уже прошел ключевую точку миссии, сообщает NASA. Миссия Artemis II установила новый рекорд дальности пребывания человека в космосе, облетев Луну со стороны, который обращен от Земли.

Кроме установления рекордов, команда провела детальные наблюдения за поверхностью Луны, делая снимки и записывая свои впечатления. Наиболее напряженным этапом полета был 40-минутный период, когда корабль прошел за обратной стороной Луны. В это время лунная поверхность блокировала радиосигналы, что привело к полной потере связи с наземным центром управления.

Сейчас корабль уже на пути домой.