Чому конспірологи вважають нову місію підробкою?

Відеозапис, який став вірусним у соцмережах, показує, як під час інтерв'ю екіпажу для телеканалу CNN у капсулі "Оріон" літає м'яка іграшка на ім'я "Райз", що слугує індикатором невагомості. Увагу глядачів привернули незвичні візуальні спотворення: фрагменти білого тексту, зокрема уривки "TAN" та "OW" від довших слів, раптово з'являлися поверх іграшки, пише 24 Канал.

Дивіться також Люди вперше за 50 років облетіли Місяць – тепер екіпаж Artemis 2 повертається додому

Це спровокувало бурхливу реакцію прихильників теорій змов, які досі не можуть припинити стверджувати, що фейковими були висадки на Місяць у минулому і що Земля насправді пласка. Один із користувачів соціальної мережі X заявив, що кадри є фальшивими, а космічне агентство NASA обманює американську громадськість ще з 1960-х років, називаючи місії Apollo та Artemis II постановкою на зеленому екрані.

Як усе насправді?

Насправді ж ситуація має суто технічне пояснення. Відео, яке так схвилювало конспірологів, зняли камерою смартфона прямо з екрана телевізора під час прямого ефіру. Воно не було відредаговане навмисно, а візуальні артефакти виникли саме через особливості роботи камери телефона під час запису телевізійного екрана.

У прямих ефірах зазвичай використовуються графічні накладки, додані телеканалом, такі як банери з іменами, логотипи й титри, які накладаються на відео в режимі реального часу. Під час інтерв'ю з астронавтами CNN показував на екрані стандартну графіку, що ідентифікувала астронавтів і місію. Проблема в тому, що екран телевізора має свою частоту оновлення, і камера смартфона може з нею розсинхронізуватися.

Якщо ви спробуєте фотографувати телевізор під час будь-яких інших трансляцій ви так само можете іноді попасти на момент, коли два кадри накладуться одне на одного, створюючи ефект подвійної експозиції, коли видно обидва зображення ніби з ефектом прозорості.

Саме це й сталося у випадку трансляції CNN, пояснює Daily Mail. Оскільки кліп був записаний з екрана телевізора, а не взятий з оригінального трансляційного сигналу, камера телефона знімала як відео, так і цю графіку з дещо різною частотою оновлення. Стоп-кадр, який привернув увагу, був зроблений у момент, коли текст на екрані зникав або з'являвся.



Ліворуч видно оригінальний кадр з трансляції, а праворуч – той самий кадр, захоплений смартфоном з телевізора / Фото CNN/NASA

Розбіжність у частоті оновлення призвела до того, що фрагменти тексту короткочасно були на екрані з фоновою картинкою. В оригінальних записах NASA та CNN іграшка рухається абсолютно природно, без жодних мерехтінь чи сторонніх літер. Літери з'явилися лише на записі зі телефона.

Місія триває

Поки в інтернеті точаться суперечки, екіпаж у складі астронавтів Ріда Вайзмена, Віктора Гловера, Крістіни Кох та Джеремі Хансена вже пройшов ключову точку місії, повідомляє NASA. Місія Artemis II встановила новий рекорд дальності перебування людини в космосі, облетівши Місяць з боку, який обернений від Землі.

Окрім встановлення рекордів, команда провела детальні спостереження за поверхнею Місяця, роблячи знімки та записуючи свої враження. Найбільш напруженим етапом польоту був 40-хвилинний період, коли корабель пройшов за зворотним боком Місяця. У цей час місячна поверхня блокувала радіосигнали, що призвело до повної втрати зв'язку з наземним центром управління.

Зараз корабель уже на шляху додому.