Tesla, вероятно, сделала тизер новой версии Cybertruck, но это не точно

Компания Tesla, возможно, готовит новую версию пикапа Cybertruck, которая будет меньше модели, которую ожидают в следующем году. Илон Маск раньше упоминал возможность выхода такой машины, а теперь что-то похожее показали на выставке.

Автомобильный музей Петерсена устроил выставку машин, где показывали в том числе будущий пикап. Самое интересное скрывалось совсем рядом, на большом постере, вывешенном перед Cybertruck.

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Миниатюрный Cybertruck

На постере была запечатлена еще одна машина, которая своим дизайном повторяет Cybertruck, однако отличается меньшими размерами. Она имеет всего две двери – по одной с каждой стороны. Обычная версия имеет четыре двери.

Возможный концепт уменьшенного пикапа Cybertruck / Фото Miss Jilianne

Почему этот плакат был на выставке, неясно. Учитывая, что Cybertruck еще не поступили в свободный доступ, предоставить пикап для выставки могла только компания Tesla. Следовательно, она контролирует этот стенд и хорошо понимала, какие декорации выставляет вокруг. Поэтому вряд ли это можно списать на простую ошибку.

Конечно, можно было бы подумать, что компания просто решила нарисовать ничего не значащую машину, но сам Илон Маск еще в 2019 году говорил, что в перспективе выпуск более компактного пикапа вполне возможен. После презентации оригинального прототипа Cybertruck миллиардера и главу компании Tesla спросили у Twitter, готова ли его компания создать более компактную версию машины. Маск положительно ответил на запрос, отметив, что "в долгосрочной перспективе, вероятно, имеет смысл построить меньший Cybertruck".

Дизайн двухдверного грузовика Cybertruck, представленный на эскизе в Автомобильном музее Петерсена, привлек внимание посетителей, получив много положительных отзывов от поклонников Tesla. Некоторые, как пишет источник, даже отметил, что они на самом деле предпочитают более компактный вид электрического пикапа.